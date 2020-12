Las dos imágenes que el VAR no mostró en el polémico gol de Zuculini ante Nacional

Una de las imágenes que no se difundieron en la transmisión sobre el gol de Bruno Zuculini (ESPN)

El Árbitro Asistente de Video (VAR, por su sigla en inglés) nuevamente quedó en el centro de la escena. En esta oportunidad, el uso de la tecnología fue determinante para la victoria por 2 a 0 de River ante Nacional en el Libertadores de América por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El árbitro colombiano Nicolás Gallo, a cargo del VAR, contribuyó en las decisiones que tomó el juez principal Andrés Rojas para sancionar un dudoso penal a favor del Millonario (luego Rafael Santos Borré lo malogró), anular un tanto de Matías Suárez por fuera de juego, sancionar otra pena máxima que Gonzalo Montiel mandó al fondo de la red y convalidar el gol de cabeza de Bruno Zuculini en el epílogo.

La imagen que más esclarece la posición de Bruno Zuculini en el segundo gol ante Nacional (ESPN)

Justamente, esta última jugada fue una de las que más polémica generó, ya que las imágenes que se pudieron apreciar durante la transmisión dejaban serias dudas sobre la decisión adoptada por los encargados de impartir justicia. El volante surgido de la cantera de Racing convirtió a los 95 y, tras tres minutos de revisión, fue convalidado.

ESPN, canal encargado de la transmisión del partido, en sus distintos programas mostró dos fotografías que esclarecen la decisión tomada por los árbitros colombianos.

El gol de Bruno Zuculini

Una es con las clásicas líneas que marcan la ubicación de la pelota y el futbolista en cuestión para dejar en evidencia que no existió el fuera de juego. En esta imagen, se puede apreciar cómo Zuculini se encuentra por detrás de la línea de la pelota cuando Matías Suárez conecta el balón para asistirlo.

La otra fotografía fue mostrada en el noticiero del canal. Esta sería la más clara de las dos, ya que, sin la necesidad de marcar ninguna línea, se observa como el volante se encuentra habilitado.

El enojo de Rafael García con el VAR en el partido ante River

Pese a la difusión de estas nuevas tomas de la controvertida jugada, en Nacional explotaron de furia una vez finalizado el encuentro. El que no ocultó su malestar fue el experimentado defensor Rafael García, quien apuntó con dureza contra el VAR. “En el segundo gol hay un claro fuera de juego. Es una lástima que en el fútbol siga sucediendo este tipo de actos, de injusticias. Si no hubiese VAR no se podría cuestionar la mala intención, pero al haber VAR ya no queda otra cosa que pensar de mala forma, pensar que hay mala intención”, puntualizó.

“El VAR está para evitar este tipo de situaciones. River es un gran equipo, quizás mejor equipo que nosotros, pero nosotros, con nuestras armas, tratamos de emparejar el partido y hacer lo que más nos conviene con el objetivo de pasar de fase. Que River es un gran equipo no lo voy a descubrir yo, lo ideal sería que se gane en buena ley, en buena forma, y que no existan estas injusticias”, esbozó el ex Colón de Santa Fe, Atlético Tucumán, Defensa y Justicia y Morelia de México.

Vale recordar que el partido de vuelta entre Nacional y River Plate será el jueves 17 de diciembre, a las 21.30, en el Gran Parque Central. El vencedor de este cruce se medirá en la siguiente instancia ante el ganador de la llave protagonizada entre Libertad de Paraguay y Palmeiras de Brasil (en la ida igualaron 1 a 1 en Asunción).

La palabra de Gallardo luego del partido

Marcelo Gallardo, director técnico del plantel de Núñez, también se mostró disconforme por la forma en que se utilizó el VAR en el partido. “A lo que no nos terminamos de acostumbrar es a tantas interrupciones generadas por el VAR, que no ayudan a agilizar el juego y resulta incómodo para un equipo como el nuestro que siempre intenta atacar”, comentó.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Las cuatro polémicas en River-Nacional: la lupa sobre el penal que falló Borré, el que convirtió Montiel, el gol anulado a Suárez y el grito de Zuculini

El fastidio por las interrupciones del VAR y por qué eligió a Montiel para que pateara el penal: 7 frases de Marcelo Gallardo

Con el VAR como protagonista, River venció 2-0 a Nacional por la ida de los cuartos de la Copa Libertadores