La furia de Nacional tras el segundo gol de River: “Al haber VAR no queda otra que pensar que hay mala intención”

El enojo de Rafael García con el VAR en el partido ante River

El VAR nuevamente fue protagonista en uno de los partidos de la Copa Libertadores. La intervención de la tecnología influyó directamente en la victoria por 2 a 0 de River sobre Nacional en el Libertadores de América por la ida de los cuartos de final.

El Árbitro Asistente de Video convalidó un dudoso penal a favor del cuadro argentino en el primer tiempo (Rafael Santos Borré desperdició la situación) y un gol de cabeza de Bruno Zuculini, pese al airado reclamo de los futbolistas uruguayos que reclamaban fuera de juego. No obstante, también anuló un tanto a Matías Suárez por offside.

La jugada polémica de River, en el gol de Bruno Zuculini

El que no ocultó su malestar en conferencia de prensa fue el experimentado marcador central Rafael García. “En el segundo gol hay un claro fuera de juego. Es una lástima que en el fútbol siga sucediendo este tipo de actos, de injusticias. Si no hubiese VAR no se podría cuestionar la mala intención, pero al haber VAR ya no queda otra cosa que pensar de mala forma, pensar que hay mala intención ”, disparó.

“El VAR está para evitar este tipo de situaciones. River es un gran equipo, quizás mejor equipo que nosotros, pero nosotros, con nuestras armas, tratamos de emparejar el partido y hacer lo que más nos conviene con el objetivo de pasar de fase. Que River es un gran equipo no lo voy a descubrir yo, lo ideal sería que se gane en buena ley, en buena forma, y que no existan estas injusticias”, añadió el ex Colón de Santa Fe, Atlético Tucumán, Defensa y Justicia y Morelia de México.

El partido de vuelta entre Nacional y River Plate será el jueves 17 de diciembre, a las 21.30 en el Gran Parque Central. El ganador de este cruce se medirá en la siguiente instancia ante el vencedor de la llave protagonizada entre Libertad de Paraguay y Palmeiras de Brasil (en la ida igualaron 1 a 1 en Asunción).

“Es inentendible por qué no anularon el gol. Lo único que queda pensar es que hay mala fe. Lo intentaremos, trataremos de hacer las cosas lo mejor posible. Vamos a dar lo mejor de nuestra parte en el partido de vuelta”, concluyó el referente del Bolso, entidad que este domingo enfrentará a Peñarol, su clásico rival. Tras seis presentaciones, los dirigidos por Jorge Giordano lideran el torneo con 15 unidades, 5 más que sus escoltas River Plate y Fénix. El Carbonero, con 6, aparece en la sexta colocación.

La palabra de Gallardo luego de la victoria de River ante Nacional

Marcelo Gallardo, director técnico del plantel de Núñez, también se mostró disconforme por la forma en que se utilizó el VAR en el partido. “A lo que no nos terminamos de acostumbrar es a tantas interrupciones generadas por el VAR, que no ayudan a agilizar el juego y resulta incómodo para un equipo como el nuestro que siempre intenta atacar”, esbozó.

