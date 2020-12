El Mono Burgos, cerca de dirigir su primer equipo tras abandonar el Atlético Madrid y separarse de Diego Simeone

Soccer Football - La Liga Santander - Atletico Madrid v Villarreal - Wanda Metropolitano, Madrid, Spain - February 23, 2020 Atletico Madrid assistant coach German Burgos reacts REUTERS/Susana Vera

Al final de la temporada pasada, Germán Adrián Ramón Burgos tomó una decisión trascendente para su futuro: abandonó el Atlético Madrid tras nueve años acompañando a Diego Simeone como ayudante de campo en el Colchonero. La determinación tenía un objetivo: lanzarse otra vez como entrenador principal. Y es serio candidato a conducir un conjunto con historia, pero que hoy cayó en desgracia.

Se trata del Real Zaragoza, que despidió al director deportivo, Lalo Arantegui y al secretario técnico, José María Barba. Además, Iván Martínez, el DT actual, acumula cinco derrotas consecutivas y regresará a conducir el Deportivo Aragón. Encima, los tres orientadores a los que el club le hizo una oferta (Víctor Fernández, José Rojo y Paco Jémez) declinaron la misma.

El equipo se encuentra en la anteúltima posición de la Segunda División de España, con apenas dos victorias en 15 partidos. Está lejos del sueño de volver a la élite y en zona de riesgo de caer a Tercera. En pos de un golpe de timón, la dirigencia pensó en el ex arquero, de 51 años.

El Mono tiene experiencia como coach principal: en la temporada 2010/2011 condujo al Real Carabanchel y consiguió un ascenso de categoría. Luego pasó a formar parte del staff del Cholo Simeone y se convirtió en su mano derecha.

Fundado en 1932, el Zaragoza tiene seis títulos en la Copa del Rey, una Supercopa de Europa y una Recopa, pero de un tiempo a esta parte no consigue estabilidad en la Liga.

Además, el equipo de Aragón tiene relación con la Argentina porque en los últimos tiempos contó con figuras albicelestes en sus planteles. Los hermanos Milito, Pablo Aimar, el Kily González, Fernando Cáceres, Gustavo López, Sergio Berti, Sebastián Rambert, Andrés D’Alessandro, el Rolfi Montenegro y Sebastián Saja son algunos de los 25 protagonistas que se pusieron la camiseta del combinado que hace de local en La Romareda.

A la espera del llamado y de cerrar el contrato, el Mono Burgos se encuentra trabajando con su grupo de colaboradores con el objetivo de afianzarse lo más pronto posible en la entidad que confíe en él.

“Bielsa es uno de mis pilares sobre cómo afrontar el fútbol, la vida, y haberlo tenido durante mucho tiempo en la selección argentina me sirvió para quererlo aún más. Lo suyo es un ataque voraz. Jugábamos 3-1-3-3. El Athletic de Bilbao con él jugó una barbaridad, Era Marcelo en estado puro”, había dicho el ex arquero cuando se independizó del Cholo. Probablemente, el ex River tome la esencia del Loco para comenzar a dejar su sello como DT.

