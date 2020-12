El Leeds visitará al Chelsea y Bielsa revivió su disputa con Lampard por el escándalo del Spygate

Bielsa vs. Lampard, un cruce que se registra desde que el inglés dirigía al Derby County (Reuters/Jason Cairnduff)

El escándalo estalló en la primera temporada de Marcelo Bielsa al frente del Leeds United, que luchaba por ascender a la máxima categoría del fútbol británico. Al entrenador argentino lo denunciaron por enviar espías al entrenamiento del Derby County (conducido por Frank Lampard), siguiente rival en esa campaña. El histórico ex jugador británico cruzó a su colega ante los medios y mostró indignación por un hecho conocido como el Spygate. Hoy el destino los vuelve a poner frente a frente en la Premier League.

Este sábado (desde las 17, hora argentina), el Leeds visitará al Chelsea por la undécima fecha de la liga, en un cotejo que puede depositar a los Blues en lo más alto de la tabla (a la espera de lo que hagan los actuales punteros Tottenham y Liverpool el domingo). Bielsa habló en conferencia y obviamente le preguntaron por su relación con Frankie: “No está mal. Es similar a la que tengo con el resto de mis colegas. ¿Si tuvo una impresión equivocada de mí? Las autoridades ya resolvieron cómo se deben sancionar estas acciones. Fueron analizadas por personas que debían analizarlas”.

Al Loco también le preguntaron qué había aprendido sobre esa experiencia en su etapa inicial con el club de Yorkshire del Oeste y afirmó: “Nada que no supiera antes de eso. Conozco el espíritu del fútbol inglés y el castigo que recibí de acuerdo a lo que juzgaron las autoridades, esto me indica que no se debe repetir y esto es un aspecto que se puede considerar como algo que aprendí”.

Bielsa prepara a su Leeds para afrontar uno de los compromisos más complicados de esta temporada: visitan al Chelsea (REUTERS/Peter Powell)

Enfocado en su adversario de turno y el trabajo específico de Lampard, observó: “Durante la temporada pasada desarrolló muchos jugadores que ya estaban en la institución y esta temporada mejoró la composición de su equipo eligiendo jugadores para los puestos que consideró menos necesarios. Esto demuestra por la forma en que el equipo está jugando bien e individuos de jerarquía y hay muchos tipos distintos de componentes en su equipo. Hay jugadores jóvenes que se han desarrollado y hubo fichajes con experiencia y fichajes con gran futuro, pero si lees lo que está escrito sobre el Chelsea verás y oirás todas estas cosas que he mencionado”.

Si bien no especificó cuántas horas le dedicó a ver DVDs del Chelsea esta semana (tal como le preguntó uno de los periodistas presentes), el técnico argentino expresó que “a medida que avanza la competenica todos los entrenadores se vuelven informados sobre los otros equipos. Cada entrenador de la Premier puede hablar fundamentalmente sobre los otros 19”.

Este encuentro es considerado un pseudoclásico dentro de la liga inglesa por la suprema rivalidad entre las parcialidades. En esto también se fijó el DT: “Para nosotros cada partido es muy atractivo y cada rival renueva las dificultades que hay que enfrentar. En el caso del Chelsea todo eso sucede sin lugar a dudas, con el agregado de que es un enfrentamiento tradicional aunque hace mucho que no se juega”. A Bielsa le cuestionaron también si los jugadores entenderán el contexto (citando a Kalvin Phillips, fan del Leeds) como a él le pasaba en Newell’s: “No creo que haya un jugador profesional que no haya vivido un momento en el que se haya enfrentado a un rival y haya aumentado su motivación o ánimo para un determinado partido. Los jugadores en esta plantilla llevan casi tres años y conocen bien a la afición, eso les permite vivir lo que la afición quiere”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA :

Una máquina de hacer goles: Cristiano Ronaldo alcanzó un impactante récord y reveló cuál es su próximo objetivo

La campaña del PSG para convencer a Lionel Messi: Leandro Paredes se sumó al deseo de Neymar

Histórico: Stéphanie Frappart se convirtió en la primera árbitra en dirigir un partido de Champions League

Con algunas sorpresas, la UEFA dio a conocer los 50 nominados al Mejor Equipo del año