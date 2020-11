Miguel Ángel Russo compartió su dolor por la muerte de Maradona: “Se fue el más grande de todos”

Russo recordó a Maradona

Boca debía jugar su primer partido de los octavos de final de la Copa Libertadores frente al Inter de Porto Alegre. El encuentro estaba programado para las 21:30 del miércoles, pero la noticia que conmovió al mundo obligó a suspender el encuentro.

La muerte de Diego Maradona provocó un hecho histórico. “Se nos fue el más grande de todos”, dijo Miguel Ángel Russo cuando la delegación del Xeneize aterrizó en Aeroparque, luego de emprender el regreso al país.

“Estábamos almorzando y de inmediato supimos qué es lo que teníamos que hacer. No teníamos la cabeza para jugar un partido de fútbol. Por eso agradecemos a Conmebol por entender la situación”, continuó el entrenador de Boca, quien recordó “un montón de historias” junto al astro mundial. “Es una pena muy grande su pérdida. Su alegría era jugar y le dio muchísimo al fútbol argentino”, continuó el estratega del Xeneize.

Además, el DT le envió sus condolencias a todo el círculo íntimo del Diez y también destacó la actitud del club, al decretar tres días de duelo, en los que la institución permanecerá cerrada. “Más allá de los compromisos que tengamos, Boca como institución estuvo muy bien. El fútbol argentino tampoco debería jugarse el fin de semana. Eso sería lo más lógico”, analizó.

Una de las anécdotas más destacadas que valoró, se basó en lo que fueron sus comidas compartidas con la leyenda internacional. “Hacía jueguitos con naranjas. Me las ablandaba y a mí se me iba el hambre porque no se le caía nunca”, recordó con una sonrisa. Además, también subrayó un viaje que había hecho al sur de Italia cuando se retiró de la práctica profesional. “Fui a Nápoles con los bolsillos vacíos y cuando volví él había pagado todo. Siempre fue muy generoso”.

Como la última vez que estuvieron juntos fue en La Bombonera, Russo advirtió que “Dios es generoso en todos los sentidos, porque su última ovación la recibió en el lugar que él más quería, que es la cancha de Boca”.

“Mi nieto sabe quién fue Maradona. Como él, habrá muchas generaciones que entenderán el legado que dejó”, concluyó el entrenador.

Cómo Miguel fue el único de la delegación que habló ante la prensa, unos minutos después, el capitán del equipo, Carlos Tevez, se expresó en las redes sociales con un sentido mensaje: “Vos sos inmortal nunca vas a morir siempre vivirás en mi corazón !!! Te amo rey de reyes”.

Vos sos inmortal nunca vas a morir siempre vivirás en mi corazón !!! Te amo rey de reyes pic.twitter.com/qeEOQVg4dO — Carlitos Tevez (@__CarlitosTevez) November 26, 2020

Diego Maradona será velado en la Casa Rosada, según confirmaron fuentes oficiales, luego de que la familia aceptara la propuesta que le hizo llegar el Gobierno. El lugar elegido para la ceremonia fúnebre será el mismo salón donde se realizaron las exequias de Néstor Kirchner, en octubre de 2010, hace ya 10 años.

Cuatro fiscales estarán a cargo de la investigación de las causas y circunstancias de la muerte de la leyenda, ocurrida este miércoles en el partido bonaerense de Tigre, según dispuso la Justicia de San Isidro. Y la familia de la leyenda del fútbol mundial autorizó para que se le realice hoy mismo una autopsia al cadáver con el fin de determinar el estado en el que perdió la vida.

Por la jurisdicción donde ocurrió el hecho, la causa está a cargo de la fiscal Laura Capra, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Benavídez, quien, junto a dos secretarios, trabaja en el Sanatorio privado San Andrés, donde Maradona pasaba sus días después de ser operado de un coágulo en la cabeza.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Riquelme llamó a la familia de Maradona, puso la Bombonera a disposición y lo despidió con un emotivo homenaje

El Cholo Simeone expresó su dolor por la muerte de Maradona: “Diego no se puede ir, ha sido y es el mejor del mundo”

El gesto de Marcelo Gallardo con el plantel de River en el primer entrenamiento tras la muerte de Maradona