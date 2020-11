El gesto de Marcelo Gallardo con el plantel de River en el primer entrenamiento tras la muerte de Maradona

Gallardo reunió al plantel de River para recordar a Maradona (@RiverPlate)

La leyenda del fútbol argentino Diego Maradona murió este miércoles a los 60 años por un paro cardíaco en su quinta en el Tigre en donde se encontraba recuperándose de su última operación. El campeón mundial en México-1986, considerado por muchos el mejor jugador de la historia, había sido intervenido de un coágulo en la cabeza a principio de noviembre. La noticia fue un tsunami mundial que acaparó todas las portadas y noticieros y conmovió a millones de personas.

Mientras la realidad golpeaba a la humanidad futbolera, en el River Camp, Gallardo trabajaba junto a sus dirigidos luego del empate en Brasil por los octavos de final de la Copa Libertadores ante Athletico Paranaense y de cara al duelo de este fin de semana por la Copa de la Liga Profesional frente a Rosario Central.

Antes de iniciar la práctica, el Muñeco juntó a los integrantes el plantel millonario para recordar a Diego Maradona. El propio club compartió una imagen del momento en el que se lo ve al técnico en el centro del círculo humano hablando, seguramente sobre el Diez .

Pese a ser ídolo e hincha de Boca Juniors, Maradona atravesó cualquier camiseta gracias a sus conquistas con la Selección y su actuación en el Mundial de 1986, el último alcanzado por el combinado nacional. Además, Pelusa siempre se mostró cerca de todos los jugadores argentinos, sin importar el club al que representaran.

El propio Gallardo, en una conferencia de prensa en 2019 previa a un choque entre River y Gimnasia, dirigido ya por Diego, recordó una anécdota que lo marcó hace varios años, cuando él era un adolescente que jugaba en la selección argentina.

“Diego tiene esas cosas, siempre está pendiente. Fue hace mucho tiempo, yo tenía 19 años, jugaba en la Selección y se hablaba de que podía ser su sucesor. Era una etapa muy difícil porque fue en la era post Maradona. A mí no me afectaba porque yo jugaba con naturalidad como si lo hiciera en el potrero del barrio. Hasta que un día erré un penal y sentí que esa naturalidad que tenía se transformaba en algo más pesado, como fue la reprobación de la gente”, rememoró en ese entonces.

El episodio fue en un partido disputado en cancha de Quilmes que terminó 2 a 0 en favor del conjunto conducido por Daniel Alberto Passarella, pero tras el fallo de Gallardo las tribunas entonaron el mítico “Marado Marado”, en reclamo por el ídolo.

“Entonces, en ese momento Diego me llamó por teléfono para darme ánimo y me dijo que le diera para adelante, que tenía mucha confianza en mí. Fue algo sorpresivo, él no tenía por qué hacerlo... Por ahí no se acuerda de eso; o tal vez sí porque tiene mucha memoria. Y siempre recordé esa actitud que tuvo conmigo”, recordó Gallardo.

Diego Armando Maradona será velado en la Casa Rosada, según confirmaron fuentes oficiales, luego de que la familia aceptara la propuesta que le hizo llegar el Gobierno. El lugar elegido para la ceremonia fúnebre será el mismo salón donde se realizaron las exequias de Néstor Kirchner, en octubre de 2010, hace ya 10 años.

Cuatro fiscales estarán a cargo de la investigación de las causas y circunstancias de la muerte de Diego Armando Maradona, ocurrida este miércoles en el partido bonaerense de Tigre, según dispuso la Justicia de San Isidro. Y la familia de la leyenda del fútbol mundial autorizó para que se le realice hoy mismo una autopsia al cadáver con el fin de determinar el estado en el que perdió la vida.

Por la jurisdicción donde ocurrió el hecho, la causa está a cargo de la fiscal Laura Capra, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Benavídez, quien, junto a dos secretarios, trabaja en el Sanatorio privado San Andrés, donde Maradona pasaba sus días después de ser operado de un coágulo en la cabeza.

