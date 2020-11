Riquelme llamó a la familia de Maradona, puso la Bombonera a disposición y lo despidió con un emotivo homenaje

Homenaje de Riquelme a Maradona

Diego Armando Maradona murió a los 60 años. La noticia causó un impacto mundial y no hubo personalidad del deporte que no se haya expresado ante tremendo suceso. Juan Román Riquelme fue uno de ellos y además de tener un gran gesto con su familia, publicó un emotivo video en su homenaje.

Poco importaron los problemas que tuvieron y frente al triste desenlace, Román optó por recordarlo como lo que fue: el mejor jugador de la historia.

“Nunca nadie jugó ni jugará a la pelota como él. Verlo jugar fue increíblemente hermoso. Gracias Diego. Que en paz descanse. Un abrazo muy sentido a toda la familia Maradona”, fue el mensaje que compartió con un video Riquelme, en su cuenta de Instagram (@todosobreroman10), junto a varias imágenes del Diez y un título elocuente: “EL PRIMER 10”.

No fue el único gesto de Riquelme, ya que en su carácter de vicepresidente segundo de Boca se comunicó con la familia y puso todas las instalaciones, incluida la mítica Bombonera, a disposición. Esto fue confirmado por Mario Pergolini, en diálogo con TyC Sports.

Juan Román Riquelme y Diego Armando Maradona, en la despedida de Pelusa en la Bombonera

“Apenas nos enteramos de la noticia hablamos con Román y pusimos el estadio a disposición... Sé que él llamó al entorno de Diego, a sus familiares, y les ofreció la Bombonera”, expresó Pergolini. “Se la ofrecimos desde temprano, pero el Gobierno de la Ciudad nos indicó que no nos podían dar la autorizaciones por la que habíamos consultado a raíz de la situación que vivimos. El gran problema es el aglutinamiento de gente, que para nosotros sería incontrolable”, informó el vicepresidente primero.

Finalmente, los restos de Diego Armando Maradona serán despedido en Casa Rosada, este jueves por la mañana. El Gobierno decretó tres días de duelo.

Pergolini también agradeció a Internacional de Porto Alegre, por su solidaridad, y a la Conmebol, por la rapidez de su respuesta, ante el requerimiento de Boca de postergar el encuentro que tenían previsto disputar hoy en Brasil, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. “La verdad que Conmebol respondió rápido e Inter se portó muy bien con nosotros”, agradeció.

“Es un día que uno piensa que no va a vivir, que va a seguir discutiendo con Diego. Hoy la gente de Boca está triste. Despertaba cosas diferentes en las personas, de golpe te quería, de golpe se enojaba, era así. Diego era agua y fría, nunca le pasaba el agua tibia. Hoy no hay grieta en el fútbol. Vimos en vida a un tipo que no fue un tibio. El tipo fue un fuego, incluso en sus contradicciones”, resumió Pergolini.

Seguí leyendo:

Así fueron los últimos minutos de Diego Maradona antes de morir

El Turco Maradona, primer familiar de Diego en hablar: “Yo no lo creo todavía”

El hermano de Bilardo contó qué medidas tomaron para que el Doctor no sepa de la muerte de Maradona: “Lo quería mucho a Diego y le haría muy mal saberlo”