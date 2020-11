A solas con Lando Norris, el joven descendiente de un multimillonario británico que vive su sueño en la F1: “Creo que podría ganar con un Mercedes”

Lando Norris vive un sueño hecho realidad

Se muestra sonriente y carismático. Como un chico con chiche nuevo. Su McLaren de Fórmula 1 no es un juguete, pero Lando Norris vive un sueño hecho realidad. El inglés es el piloto más joven de todos los que corren en la categoría y es una de las revelaciones de la temporada. El día de su cumpleaños número 21 (nació el 13/11/1999), Infobae fue invitado a un Zoom por el equipo de Woking y pudo conversar con el corredor británico. Se permitieron unos pocos minutos, pero suficientes para tener de primera mano los conceptos de uno de los que corredores con más futuro en la Máxima.

Nació en Bélgica y tiene las dos nacionalidades, aunque corre con bandera británica. Su padre, Adam Norris, es ingeniero mecánico, pero edificó una fortuna como asesor en administración de pensiones. En 2010 creó su empresa de inversiones Horatio Investments Ltd. Su riqueza se estima en 200.000.000 de libras y ocupa el puesto 501 entre los más ricos en el Reino Unido, según algunos medios británicos (The Times, Bristol Post y EssentiallySports). Sin problemas de presupuesto, Lando arrancó en el karting a los siete años, pero demostró algo que el dinero no puede comprar: pasta de campeón. En 2014, logró el Campeonato Mundial de Karting en la categoría 125 cm3.

Llegó al gran circo luego de destacarse en categorías promocionales. Ganó 46 carreras y cinco campeonatos: MSA Formula Championship (2015), que es una Fórmula 4 que compite en Inglaterra y Escocia; la Fórmula Renault Europea, Fórmula Renault de Europa del Norte y la Toyota Racing Series (2016), y la Fórmula 3 Europea (2017). Ése año fue reclutado por el programa de jóvenes pilotos de McLaren. En 2018 fue subcampeón de la Fórmula 2 y en 2019 debutó en la F1. En su primer año terminó undécimo en el campeonato y en 2020 marcha octavo en la tabla. En el arranque de esta temporada logró su primer podio y fue tercero en Austria.

—¿Cómo te sentís ahora, mirando hacia atrás y cómo te ves en cinco años?

—Es extraño porque no hace mucho tiempo, es decir, tres o cuatro años, la F1, era un gran sueño. Algo muy lejano, que pensé que me iba a llevar más tiempo poder llegar. Era difícil de imaginar que a mi edad iba a estar corriendo mi segundo año en la categoría. Pero también creo que trabajé mucho e hice todo fue necesario para llegar. Ojalá pueda celebrar mi cumpleaños durante muchos años en la F1.

A su vez, es difícil saber cómo me veré en cinco años. En 2022 habrá cambios importantes en la categoría y por lo tanto es muy difícil imaginar cómo será. Por ejemplo, hace cinco años no me veía estar ya en F1. Es difícil imaginar y pensar en lo que puede suceder en el futuro. Pero sí sé una cosa: mientras siga aquí, en McLaren y dentro de la F1, seré feliz.

—Se te nota muy divertido durante el fin de semana ¿siempre sos así?

—Bueno, no siempre soy así. A veces también me enojo y puedo ser infeliz. No creo ser diferente a mucha gente. Creo que tengo mis momentos divertidos y mis momentos en los que estoy molesto, frustrado o estoy decepcionado y no me río. En un momento no indicado lo último que quiero hacer es una broma o ser gracioso. También hay momentos en los que estoy enfocado y tengo que concentrarme y hacer mi trabajo. También como todo el mundo tenés momentos en los que probablemente hacés bromas y querés pasar un buen rato.

—En una carrera le ayudaste a tus mecánicos, ¿es común que lo hagas?

—Sí, me gusta la mecánica, pero siendo honesto no es algo que lo hago los tres días de actividad. Yo diría que la mayoría de los fines de semana, después de la carrera, trato de quedarme, ayudar y hacer algunas cosas. Durante el fin de semana, depende porque tenemos nuestras reuniones. Entonces, a veces, si nuestra reunión dura mucho tiempo, no tengo tiempo. Pero si tenemos una reunión corta y no tenemos mucho de qué hablar y demás, entonces trato de ayudar a los mecánicos. También después de la carrera, por ejemplo, en un calendario normal (en 2020 se cambió por la pandemia de COVID-19) si tengo mi vuelo el domingo por la noche, no tengo tiempo. Sin embargo, este año siempre volví con el equipo los lunes y el domingo a la tarde, antes de estar sin hacer nada me gusta ayudar a los mecánicos y divertirme.

Lando siempre demuestra su frescura y simpatía

—El entorno de la F1 es muy político y depende del rendimiento ¿cómo hacés para sobrevivir con tu forma de ser?

—Haciendo un buen trabajo en la pista, supongo que puedo ser quien quiero y puedo divertirme abajo del auto. Arriba del coche debo concentrarme en conducir bien y rápido. A veces antes de salir a pista hago algunas bromas, sonrío y parece que no me estoy concentrado, pero es solo una broma. También paso mucho tiempo en la fábrica y con los ingenieros revisando todo. También a veces cometo errores, como todos los demás, incluso los mejores pilotos de la categoría. Pero trabajo duro para intentar evitar equivocarme con el coche. Pienso que siendo profesional uno puede ser quien es en la F1.

También se refirió a un tema que despertó polémica como el que planteó su amigo Max Verstappen, quien afirmó que “el 90 por ciento de la grilla podría ganar con un Mercedes”. El equipo alemán es el dominador de la categoría desde 2014 y acaba de ganar su séptimo título de Constructores al igual que baluarte, Lewis Hamilton.

—¿Podrías ganar con un Mercedes?

—Creo que sí. Creo que muchos pilotos de la grilla pueden ganar una carrera con un Mercedes, ya sea una o muchas, esa es otra cuestión. Pero muchos pueden ganar con un Mercedes. Tengo que ser cuidadoso con lo que digo, pero muchos pueden hacer un buen trabajo con un Mercedes como para ganar. Quizá una carrera, quizá diez, no lo sé, es difícil saberlo, pero cuando yo hago un buen trabajo en carrera, sé que podría ganar con un Mercedes.

Norris es un fiel exponente de la nueva guardia. Son los chicos que suelen competir en simuladores y explotan sus redes sociales. Es un grupo que encabezan el propio Verstappen (23 años) y Charles Leclerc (23). Se suman Pierre Gasly (24), Lance Stroll (22), Esteban Ocon (24), George Russell (22), Alex Albon (24) y Nicholas Latifi (25). Varios de ellos compitieron juntos desde la época del karting. Algunos con más talento y capacidad que otro. Pero todos coinciden en algo: suelen declarar sin casete y siempre tienen predisposición con la gente (cuando el público podía asistir a las carreras). Tienen un aire terrenal para los fierreros. Conforman el capital más importante que tiene la F1 de cara al futuro.

—Participás de juegos electrónicos con Verstappen y Russel. ¿Quién es el mejor de ustedes jugando al FIFA?

—Yo soy terrible. Pero Max (Verstappen) es el mejor, pasó mucho tiempo jugando. Si jugáramos Call of Duty, entonces lo haría mucho mejor que él. Y ahí soy mucho mejor que él.

—Y la en pista ¿quién es el mejor de los tres?

—No lo sé, no me gusta hacer esa clase de comparaciones. Hasta que no seas compañero de algún piloto y ambos estén con un auto igual no podés medirte ni saber quién es el mejor. Pero si sé que ambos son pilotos muy buenos. George es un excelente conductor. Es difícil que él ahora pueda demostrarlo (Russel está en Williams, hoy el peor equipo de la F1). Pero creo que demostró su talento y lo que puede hacer en la F1. Y Max, todos saben bien, puede hacer y lograr lo que él quiera. Lo más importante es que somos personas muy unidas y competitivas. Somos muy amigos los tres. Cada uno tiene su personalidad, los dos son diferentes, y los respeto mucho.

Lando Norris girando durante las pruebas de Algarve, Portugal. Foto: Jorge Guerrero via REUTERS

—Desde que llegaste a McLaren el equipo mejoró. ¿Qué influencia tuviste en ese avance?

—No es mi influencia si no un trabajo en equipo. Ellos estuvieron varios años luchando y seguro que se cansaron de probar alternativas (N. de la R: de 2015 a 2017 no resultó la sociedad con los motores Honda). Entonces, cuando no estás en esa posición y estás muy lejos, es difícil motivarte y pensar. Pero trabajaron mucho. Supieron mejorar. Encontraron el camino luego de momentos difíciles porque todos los pilotos en McLaren quieren ganar o estar en el podio y sumar muchos puntos.

—¿En cuánto incidió tu buena relación con Carlos Sainz?

—Llegamos los dos juntos al equipo (2019) y eso le dio frescura a todo el equipo, que ya había mejorado en 2018 (empezaron con motores de Renault). Con Carlos siempre tuve una buena relación y eso ayuda para que el clima interno sea bueno. Les transmitimos nuestra mentalidad y el equipo nos dio la oportunidad de hacer algo y seguir mejorando. Lo hacemos todos los días. Pero la clave de la mejora es la mentalidad que hay en McLaren. Todos los integrantes del equipo están siempre tratando de superarse, con ideas para que los coches sean lo más rápido posible. Y eso es algo que ha sucedido en los últimos años.

—En 2021 Daniel Ricciardo será tu compañero ¿él será el referente del equipo?

—Tengo más experiencia en el equipo, pero Daniel tiene muchos años de experiencia en la F1. Creo que hace casi diez años que corre en la categoría. También él estuvo en un equipo de los más fuertes como Red Bull y luego en Renault. Yo recién estoy en mi segunda temporada y solo estuve en McLaren. Pienso que los dos lo haremos bien y espero que trabajemos juntos para ayudar al equipo y que sus autos sean más rápidos (N. de la R: en 2021 McLaren volverá a tener los impulsores de Mercedes). No se trata de liderar o ser referente. Si no de ver quién de los dos será el más rápido, se desempeñe mejor y obtenga podios.

