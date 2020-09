El alocado canto de un piloto de Fórmula 1 para probar su radio que se hizo viral y el impactante despiste que protagonizó

Lando Norris canta para probar la radio de su auto

La vuelta del público a la Fórmula 1 en el Gran Premio de la Toscana parece haber impactado de forma positiva en el ánimo de los pilotos. Al menos así se advirtió en el británico Lando Norris, quien fue noticia este viernes por haber sorprendido a los técnicos de su equipo con una divertida forma de probar la radio de su auto. Sin embargo, no todo fue alegría para el piloto de Mc Laren, que terminó la jornada con un despiste.

Al comenzar la jornada, Norris -que venía de lograr un cuarto lugar en el Gran Premio de Monza hace tan solo una semana- se mostró de muy buen humor. Cuando salió con su auto a realizar las prácticas en el Autódromo Internacional del Mugello, los técnicos de McLaren le pidieron que probara el funcionamiento de la radio de su auto. La respuesta los sorprendió: el joven de 20 años se puso a cantar a los gritos una canción que sale de un video que se hizo viral en las redes tiempo atrás.

“It’s Friday then, it´s Saturday, Sunday, What?” (es viernes, es sábado, domingo, ¿Qué?), fue el tema elegido, algo que dejó atónito a su interlocutor, que solo se limitó a responder: “Sí, está bien”. Minutos después, la propia Fórmula 1 decidió destacar el divertido momento en sus redes sociales oficiales.

Pero no todo fue risas para Norris. Acercándose a la mitad de la sesión de 90 minutos, perdió la parte trasera del auto y se fue de espaldas a las barreras de contención. Afortunadamente, salió ileso pero, debido a este episodio, la práctica debió ser suspendida brevemente por los restos que quedaron en la pista.

Lando Norris se despista en el GP de la Toscana

Más allá del despiste, el piloto de Mc Laren destacó el hecho de poder correr en un circuito al que considera desafiante. “Es mejor así”, aseguró al sitio oficial de la F1. Y, respecto del accidente en sí, señaló: “Se sintió peor cuando estaba en el auto que cuando vi las imágenes. Creo que hay un poco de daño en la dirección y en la parte trasera, pero no es de consideración afortunadamente”.

Norris admitió que el despiste se debió a un error suyo, pero se ilusionó con poder mejorar de cara a la clasificación del sábado. “Esperábamos empezar el fin de semana un poco más fuertes. No creo que hayamos estado mal o lentos, pero el auto ha estado algo difícil y tal vez no somos tan competitivos como lo esperábamos en comparación con otros equipos. Tenemos trabajo que hacer. Si mañana hacemos un buen trabajo y completamos las vueltas, cosa que no pude hacer hoy, estoy seguro de que vamos a hacer un mejor trabajo", señaló.

El piloto finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) marcó el mejor tiempo en la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de la Toscana. El Autódromo de 5,2 kilómetros (3,2 millas) generalmente es sede de carreras de la Moto GP y recibe un evento de la F1 por primera vez. Se trata de la primera carrera de la temporada en la que se pudo ver a público en las gradas, con casi 3.000 espectadores permitidos bajo el protocolo establecido en el marco de la pandemia de coronavirus.

