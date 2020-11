Lo Celso extendió su gran semana: hizo un gol a los 36 segundos de entrar en el triunfo del Tottenham sobre el Manchester City

Gol de Lo Celso a los 36 segundos de entrar

El ingreso de Giovani Lo Celso en el partido del Tottenham ante el Manchester City fue todo un éxito. Pasado menos de un minuto de su ingreso a la cancha desde el banco de suplentes, el mediocampista argentino convirtió un gol que le permitió al equipo de José Mourinho asegurar la victoria y recorrer el último tramo del encuentro con mucha mayor tranquilidad.

Iban 20 minutos de la segunda parte y el conjunto de Londres ya ganaba 1-0 por el gol convertido por el coreano Son Heung-Min en el comienzo del partido. En ese momento, el entrenador determinó el ingreso de Lo Celso en lugar del francés Tanguy Ndombèlé. Tras unas breves indicaciones de parte del portugués, el ex Rosario Central se posicionó en su lugar en la cancha.

Inmediatamente, el fondo del Tottenham recuperó una pelota y fue Harry Kane el que se encargó de conducir el ataque. El astro de los Spurs soltó la pelota para el ingreso de Lo Celso, que apareció a toda velocidad por la izquierda y definió ante el arquero para marcar el 2-0. Solo 36 segundos habían pasado desde su entrada al partido.

El festejo del argentino (REUTERS/Clive Rose)

Fue así como el argentino extendió su gran semana y ratificó su destacado presente. Venía de tener grandes actuaciones y de dar dos asistencias en los partidos que la selección argentina disputó ante Paraguay (1-1) y Perú (2-0) en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas camino al Mundial de Qatar 2022.

Lo Celso no fue el único citado por Lionel Scaloni que tuvo un gran desempeño este fin de semana. Nicolás González, la gran revelación de la Argentina en los últimos encuentros, marcó un espectacular gol para el Stuttgart ante Hoffenheim en la Bundesliga. De hecho, el ex Central y el ex Argentinos Juniors lograron conformar una sociedad dentro de la cancha que fue destacada en conferencia de prensa por el DT del elenco albiceleste.

Tottenham y Manchester City se enfrentaron este sábado en Londres por la novena fecha de la Premier League. La victoria por 2-0 le permitió al equipo de Mourinho llegar a los 20 puntos y ubicarse como líder en solitario del certamen. El City, en cambio, no logra enderezar el rumbo: tiene solo 12 unidades y naufraga en la mitad de la tabla.

