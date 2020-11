El impresionante gol en la Bundesliga de Nico González, el jugador del momento: la estadística que demuestra su impactante presente

El golazo de Nicolás González para el Stuttgart

“Hasta estas fechas de Eliminatorias nadie me conocía y muchos se burlaron de mí, pero ahora que me conocen todos cerré muchas bocas”.

Nicolás González tomó las críticas que hubo en la previa a la igualdad 1 a 1 ante Paraguay en La Bombonera (jugó de 3, pese a que suele desempeñarse como centrodelantero o extremo) y las transformó en motivación. El surgido de la cantera de Argentinos Juniors modificó las críticas en elogios y extendió su enorme presente en el fútbol europeo.

El campeón panamericano en los Juegos de Lima 2019 volvió a ser noticia al marcar un verdadero golazo por la Fecha 8 de la Bundesliga en la visita del Stuttgart a la casa del Hoffenheim. El punta de 22 años tomó el balón en el vértice derecho del área y a pura velocidad y gambeta se sacó de encima a cuatro rivales y con un rasante zurdazo venció la resistencia de Oliver Baumann para poner la igualdad transitoria en PreZero Arena.

González, que viene de anotar en el empate ante los guaraníes y en la victoria ante Perú en Lima, atraviesa un enorme presente. El delantero lleva la impactante cifra de 13 goles en sus últimas 17 presentaciones oficiales -5 fueron los últimos 5 juegos-. Si se desglosan esos números, dos gritos fueron con la camiseta albiceleste y el resto con la del Stuttgart, de los cuales 3 son desde que su equipo logró la vuelta a la máxima categoría del fútbol alemán.

Nicolás González lleva 13 goles en sus últimas 17 presentaciones oficiales (EFE/EPA/Matthias Hangst)

“Es un chico que está en un buen momento. En la primera convocatoria nos tocó su lesión, pero recuperó el nivel. Consideramos que nos puede dar bastante en la zona de la mitad de la cancha, también tenemos a Joaquín (Correa) o el Papu (Gómez) que nos pueden dar opciones desde el banco. Esperemos que se vuelva a repetir la buena sociedad que tuvo con Lo Celso”, esbozó Lionel Scaloni en la previa al choque con los de Ricardo Gareca.

No obstante, no todas son buenas para el ex Argentinos Juniors, ya que debió ser reemplazado a los 31 minutos de la primera parte. Fue reemplazado por el austríaco Sasa Kalajdzic.

Pese al tanto del argentino, los dirigidos por el estadounidense Pellegrino Matarazzo empataron de manera agónica por 3 a 3 en su visita a la casa de Hoffenheim y no lograron ingresar a la zona de competencias internacionales (con 11 unidades están a uno de Unión Berlín, último en acceder a la Europa League). Su compatriota Mateo Klimocivk -hijo de Diego, ídolo del Wolfsburgo-, por su parte, ingresó en el complemento por el alemán Daniel Didavi.

