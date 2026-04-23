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Members Only: el capítulo de The Sopranos que cambió para siempre el drama televisivo

La sexta temporada sorprendió al romper el esquema clásico, apostando por la tensión extrema y la transformación de Tony Soprano

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La sexta temporada de The Sopranos redefinió la televisión dramática con un episodio inaugural marcado por herencia millonaria, suicidio y violencia inesperada
La sexta temporada de The Sopranos redefinió la televisión dramática con un episodio inaugural marcado por herencia millonaria, suicidio y violencia inesperada

El regreso de The Sopranos en la sexta temporada marcó un punto de quiebre en la televisión dramática, al estrenar en 2006 el episodio Members Only, donde la violencia repentina y las decisiones morales extremas irrumpieron desde el primer minuto: Tony Soprano resultó gravemente herido por su tío Junior Soprano y Eugene Pontecorvo, tras recibir una herencia millonaria, se suicidó ante la imposibilidad de dejar la mafia, estableciendo así un nuevo tono sombrío y de alto riesgo para la serie.

El suicidio de Eugene y la fractura del clan

La historia se inicia con Eugene Pontecorvo, quien hereda USD 2 millones y busca abandonar la mafia de Nueva Jersey. Sin embargo, se topa con la negativa tanto de Tony Soprano como del FBI, quedando atrapado sin salida.

En un giro abrupto, Eugene se quita la vida, en una escena que la BBC califica como una de las más crudas de la serie. Este evento no solo impacta por su violencia, sino que transforma la percepción sobre el poder y el control dentro del clan Soprano.

Primer plano de un hombre calvo y mayor con gafas y bata de cuadros, que gesticula con la mano derecha. Tiene la boca abierta y parece estar hablando
El disparo de Junior Soprano a Tony rompe la tradición televisiva al introducir grandes giros desde el inicio y eleva la tensión dramática de la temporada (Los Soprano)

El episodio culmina con el disparo de Junior Soprano a Tony, motivado por la demencia del anciano y su creciente paranoia.

Este ataque deja al protagonista al borde de la muerte y genera un clima de incertidumbre, rompiendo la tradición de reservar los grandes giros para el cierre de temporada. Según la BBC, la brutalidad y la imprevisibilidad del hecho redefinieron los límites del drama televisivo.

Efectos narrativos y recepción crítica

La decisión de ubicar eventos decisivos al inicio generó una tensión inédita, modificando la estructura clásica de The Sopranos. Los críticos Matt Zoller Seitz y Alan Sepinwall señalaron que la aceleración del conflicto y la ausencia de un desarrollo gradual sorprendieron incluso a los seguidores más atentos, evidenciando que ningún personaje está a salvo y que el peligro puede irrumpir en cualquier momento.

Primer plano del actor Robert Funaro, con cabello oscuro peinado hacia atrás, luciendo una camisa burdeos abierta y una chaqueta gris
La revelación de Eugene como informante del FBI y su abrupta salida inauguran una etapa más sombría y realista dentro del universo Soprano (Los Soprano)

La revelación de Eugene como informante del FBI y la resolución abrupta de su arco argumental reflejan esta nueva lógica: no hay garantías de redención ni espacios seguros. Estos elementos inauguraron una etapa más sombría, donde la violencia y las consecuencias morales se vuelven centrales, alterando la relación entre espectador y ficción.

Realismo y recursos creativos del episodio

El creador David Chase, en entrevista con la BBC, atribuyó el realismo de la serie a la elección de actores locales y poco conocidos, lo que permitió dotar a los personajes de autenticidad y profundidad.

Las interpretaciones se ven reforzadas por la elección de una atmósfera lúgubre, establecida desde la secuencia inicial con una cita sobre el gusto estadounidense y la inclusión de la canción Seven Souls.

David Chase, creador de Los Soprano (HBO/Max)
David Chase apuesta por actores locales y atmósfera lúgubre para lograr autenticidad, consolidando el clima denso y el realismo en The Sopranos (HBO/Max)

Estos recursos creativos invitan a reflexionar sobre la cultura del consumo y la demanda de violencia en la televisión, según subraya la BBC. La atención al detalle y la construcción de climas densos consolidan la identidad del episodio, diferenciándolo de otros momentos de la serie.

Materialismo, culpa y tensiones familiares

Más allá de la brutalidad explícita, Members Only explora el materialismo y los conflictos familiares que atraviesan a los personajes.

Tony Soprano regala un automóvil de lujo a Carmela Soprano, quien lo exhibe ante sus amigas, solo para enfrentarse al contraste con otra mujer que ha adquirido un vehículo aún más costoso por mérito propio. Esta situación expone la distancia entre la ostentación y la realidad criminal que financia el estilo de vida de los Soprano.

Michael Imperioli analizó que la violencia y el lujo en The Sopranos reflejan los deseos y contradicciones de los propios espectadores, quienes esperan tanto castigo como recompensa en la vida de la mafia (REUTERS/Aude Guerrucci)
Michael Imperioli analizó que la violencia y el lujo en The Sopranos reflejan los deseos y contradicciones de los propios espectadores, quienes esperan tanto castigo como recompensa en la vida de la mafia (REUTERS/Aude Guerrucci)

Michael Imperioli, actor que interpreta a Christopher Moltisanti, comentó en su pódcast que la intensidad violenta del episodio respondió a la expectativa de parte de la audiencia, acostumbrada a muertes o agresiones regulares. La decisión de David Chase de elevar la crudeza fue leída como una respuesta consciente al pulso social y a la evolución del género, según la BBC.

Las consecuencias para Tony Soprano y el cierre de ciclo

Sobrevivir al ataque de su tío lleva a Tony Soprano a una transformación existencial. A partir de este episodio, la serie adopta un tono más frío y sombrío, como subraya Seitz en la BBC, y el recorrido del protagonista queda marcado por la violencia y la incapacidad de redención, definiendo la última etapa de The Sopranos.

Los Sopranos
La violencia elevada en Members Only responde a las expectativas sociales y redefine el pulso del género, dejando a Tony Soprano marcado por la incapacidad de redención

Con el paso del tiempo, David Chase ha señalado que solo recientemente comprendió el impacto alcanzado por la serie y la profundidad lograda en episodios como Members Only.

La clave radica en que Tony Soprano nunca logra reinventarse ni superar sus contradicciones, perpetuando su tragedia personal y consolidando el carácter irreverente y disruptivo de la serie.

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