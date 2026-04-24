México

Lluvias fuertes en el sur y calor extremo en el país: así impactará el frente frío 46 este 24 de abril

El SMN advierte de chubascos, tolvaneras y una persistente onda de calor en más de 20 estados

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El frente frío 46 provoca lluvias, fuertes vientos y mantiene la onda de calor en gran parte del país.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que el frente frío número 46 continuará afectando el norte del país durante las próximas horas, en combinación con otros sistemas atmosféricos que provocarán lluvias, fuertes rachas de viento y una persistente onda de calor en gran parte del territorio nacional.

Lluvias intensas en el sur: Chiapas y Oaxaca bajo alerta

Durante la noche de este jueves y la madrugada del viernes, se prevén lluvias puntuales muy fuertes en el centro y sur de Chiapas, así como precipitaciones fuertes en Oaxaca.

Estas condiciones son resultado de la interacción de canales de baja presión, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe.

En otras regiones del país, como la península de Yucatán, el centro y el occidente, se esperan chubascos e intervalos de lluvia de menor intensidad.

Protección Civil de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones a la población en general debido a las fuertes precipitaciones previstas.
Lluvias fuertes afectarán el sur del país; Chiapas y Oaxaca bajo alerta. Crédito: Cuartoscuro.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y generar afectaciones como encharcamientos, deslaves e incremento en niveles de ríos y arroyos.

En este contexto, para el viernes 24 de abril se prevé el siguiente comportamiento de lluvias en distintas entidades:

  • Chubascos en Veracruz, Puebla, Guerrero, Oaxaca y Chiapas
  • Lluvias aisladas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas
  • Precipitaciones ligeras en Michoacán, Estado de México y Ciudad de México
  • Intervalos de lluvia en Morelos, Tlaxcala y la península de Yucatán
  • Posibles descargas eléctricas en zonas del centro y sur del país

Vientos fuertes y tolvaneras en el norte por frente frío 46

El frente frío número 46, en interacción con una línea seca sobre Coahuila y la corriente en chorro subtropical, ocasionará rachas de viento de entre 50 y 70 km/h en estados del norte como Sonora, Chihuahua y Durango, donde también se prevén tolvaneras.

En Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas se pronostican lluvias aisladas y chubascos, además de vientos del sur con rachas de hasta 50 km/h.

Fuertes vientos azotan el norte del país por el frente frío 46. EFE/Daniel Ricardez
Fuertes vientos azotan el norte del país por el frente frío 46. EFE/Daniel Ricardez

Estas condiciones podrían provocar la caída de árboles y anuncios publicitarios, por lo que se recomienda extremar precauciones.

Onda de calor se intensifica: temperaturas de hasta 45 °C

Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá la onda de calor en diversas entidades del país.

Para el viernes 24 de abril, se esperan temperaturas máximas de entre 40 y 45 grados Celsius en estados como Durango, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Morelos, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca, Campeche y Yucatán.

Además, otras regiones registrarán valores elevados, consolidando un ambiente caluroso a muy caluroso en gran parte del país:

  • Más de 40 °C en zonas de Durango, Sinaloa, Jalisco y Michoacán
  • Calor intenso en Guerrero, Morelos, Tamaulipas y San Luis Potosí
  • Altas temperaturas en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Veracruz
  • Ambiente muy caluroso en Oaxaca, Campeche y Yucatán
  • Temperaturas de 35 a 40 °C en Sonora, Chihuahua, Tabasco y Quintana Roo

Valle de México: lluvias aisladas y ambiente templado

En el Valle de México se prevé cielo medio nublado durante el día, con probabilidad de lluvias aisladas tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. Estas precipitaciones podrían presentarse con descargas eléctricas.

Clima Valle de México CDMX Edomex
Valle de México tendrá lluvias aisladas y ambiente templado. (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Por la mañana se espera un ambiente fresco, con temperaturas mínimas de entre 13 y 15 °C en la capital del país, mientras que por la tarde el ambiente será templado a cálido, con máximas de entre 27 y 29 °C. También se anticipan rachas de viento de hasta 40 km/h.

En cuanto a las condiciones al amanecer y durante la noche, se prevén los siguientes escenarios:

  • Ambiente frío a muy frío en zonas serranas del norte del país
  • Heladas en regiones altas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango
  • Bancos de niebla en zonas montañosas del centro y oriente
  • Ambiente fresco a templado al amanecer en el Valle de México
  • Descenso de temperatura durante la madrugada en zonas elevadas del centro del país

Riesgos asociados: lluvias, viento y oleaje elevado

Las condiciones meteorológicas previstas podrían generar diversos riesgos en distintas regiones del país.

Protección Civil de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones a la población en general debido a las fuertes precipitaciones previstas.
Lluvias fuertes afectarán diversas regiones del país en las próximas horas. (Cuartoscuro/Crisanta Espinosa Aguilar)

Entre los principales efectos destacan:

  • Incremento en niveles de ríos y arroyos
  • Posibles deslaves e inundaciones en zonas vulnerables
  • Encharcamientos en áreas urbanas
  • Caída de árboles y anuncios por fuertes rachas de viento
  • Tolvaneras en estados del norte
  • Oleaje de hasta 2.5 metros en la costa occidental de Baja California

Además, en zonas serranas del norte se prevén temperaturas mínimas de hasta -5 °C con posibles heladas, lo que contrasta con el ambiente extremadamente caluroso en otras regiones.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigilancia sobre la evolución del frente frío 46, el cual se prevé deje de afectar al país hacia el final del viernes, tras desplazarse hacia el sur de Estados Unidos.

Mientras tanto, se recomienda a la población mantenerse informada y tomar precauciones ante los cambios bruscos en las condiciones del clima.

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