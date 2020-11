Tensión y acusaciones cruzadas: Guardiola y Mourinho tuvieron otro cruce público a horas del Tottenham-City

Jose Mourinho y Pep Guardiola volvieron a cruzarse en la previa del duelo entre Tottenham y Manchester City

Sus enfrentamientos ya son históricos. Sentados en diferentes bancos de suplentes con los buzos de distintos clubes, el historial de peleas entre Pep Guardiola y Jose Mourinho recorrió el mundo del fútbol. Esta vez, en la antesala del duelo que protagonizarán este sábado el Manchester City y el Tottenham por una nueva jornada de la Premier League, ambos volvieron a cruzarse por una decisión particular relacionada a la selección inglesa.

En las últimas horas, en la antesala del duelo por UEFA Nations League ante Islandia en el estadio de Wembley, el DT de Inglaterra Gerard Southgate desafectó al punta del City Raheem Sterling por una lesión en unos de sus gemelos. Frente a este escenario, el portugués aprovechó la conferencia de prensa previa al duelo ante el conjunto de Manchester y apuntó contra Guardiola.

“Southgate dijo que algunos entrenadores presionaron a los futbolistas para que no jugaran con la selección. A mí me gustaría saber quiénes son esos entrenadores. Todos sabemos que Sterling va a jugar mañana (por hoy)” , fue el primer comentario de Mourinho en el que señaló, sin decirlo, al ex DT del Barcelona y el Bayern Múnich.

“Estos son los pequeños detalles que yo creo que Southgate nos debe explicar a todos. Cuando Eric Dier se fue de la selección el mes pasado, no pudo jugar dos partidos con el Tottenham. No jugó ni en la Premier League ni en la Europa League, necesitó un par de semanas para recuperarse. Pero Sterling va a jugar mañana”, volvió a repetir el controvertido entrenador que llegó a los Spurs para reemplazar al argentino Mauricio Pochettino sobre la presencia, segura para él, del veloz atacante del City en el duelo que se disputará en el Tottenham Hotspur Stadium.

Sterling, el jugador por el que se volvieron a enfrentar Guardiola y Mourinho (REUTERS)

Ante las duras declaraciones de su rival de toda la vida, Guardiola no perdió el tiempo y se refirió a los dichos del portugués. “Mourinho tiene que llamar al médico del Manchester City y de la selección de Inglaterra”, dijo Pep con cara de pocos amigos.

Ante la repregunta de un periodista presente en la sesión para los medios, el DT de los Ciudadanos repitió lo mismo, pero agregó una frase. “Tiene que llamar al médico del Manchester City y de la selección de Inglaterra, a menos que Mourinho sea médico, no lo sé ”.

Y agregó: “Escucha, no voy a responder nada sobre José. Le dije al médico porque nos acusó de algo que hemos hecho que no es cierto, así que tiene que hablar con los médicos de todas estas cosas. No me preguntes porque tengo casi 50 años, así que soy lo suficientemente grande mayor para entender”.

De cara a la fecha 9, el Tottenham marcha en la tercera posición de la tabla: suma 17 puntos y le lleva cinco unidades al Manchester City, que tiene 12 y todavía le resta un partido por jugar.

