El Mono Burgos terminó con un mito: ¿Simeone quiere dirigir a Messi?

Burgos se refirió al deseo de Simeone de dirigir a Messi

Diego Simeone es considerado uno de los mejores entrenadores del mundo. Desde que arribó al Atlético Madrid, el Cholo transformó a un equipo de mitad de tabla que en algunas ocasiones luchaba por evitar el descenso y en otras se conformaba con la clasificación a la Europa League en una potencia internacional.

Sin embargo, su estilo es cuestionado por algunos aficionados que esperan una propuesta más ambiciosa. “El Atlético Madrid siempre ha sido un equipo contragolpeador. Ha ganado muchísimos títulos con esa fórmula”, se justificó Germán Burgos en diálogo con ESPN.

En este sentido, cuando el conductor del ciclo televisivo, Mariano Closs, le consultó sobre la posibilidad que se había instalado en 2018, cuando Lionel Scaloni todavía no se había hecho cargo del seleccionado argentino, un sector de la prensa planteó lo que podría ser la difícil convivencia entre el entrenador y Lionel Messi por las diferencias perceptibles en sus miradas futbolísticas. “Siempre tuvimos en cuenta la genética y la historia de cada equipo. Eso es muy importante, porque uno puede tener muchas ideas, pero no es lo mismo dirigir al Tenerife que al Real Madrid. Eso se lo comenté a Valdano, que es el mejor ejemplo. No es el mismo el mensaje para cada jugador”, aseguró el ex arquero. Y aclaró: “Esa es mi idea y la del Cholo (Simeone). Quién no va a querer dirigir a Messi y a todos esos grandes jugadores”.

El DT del Colchonero está cada vez más lejos de dirigir al astro del Barcelona. Todo indica que será Scaloni quien tenga el privilegio de acompañar a la leyenda al Mundial de Qatar, probablemente el último de Leo. Más allá de la hipotética chance, la admiración entre ambos es mutua, pero hoy eligen enfrentarse.

Germán Burgos se separó del cuerpo técnico del albirrojo y espera tener su oportunidad al frente de un nuevo desafío. En la actualidad está trabajando con un grupo de españoles en donde planea diversos dispositivos tácticos por si le toca un plantel adaptado a un 5-3-2, un 4-4-2 o un 4-3-3. “Hay que plantear los objetivos con la dirigencia ¿Cuál es el fin? ¿Acceder a la Sudamericana, a la Copa Libertadores o salvarse del descenso?… Esa es la genética del club, salvo que haya gente en el equipo y en las categorías menores que puedan dar ese salto de la historia”, explicó el Mono.

“La experiencia en Catania nos permitió cambiar el esquema a un 4-3-3 porque teníamos a Bergessio, Maxi López, Papu Gómez, Álvarez, Spolli, Carboni y un montón de jugadores argentinos”, ejemplificó el DT que espera un llamado de una entidad europea.

