Uno de los candidatos a presidente del Barcelona anticipó qué medida tomará con Lionel Messi si gana las elecciones

Lionel Messi tiene uno de los salarios más costosos del planeta (Reuters)

Josep Maria Bartomeu ya no es más el presidente del Barcelona, pero no esto no significa que el conflicto económico e institucional se haya marchado con el ex dirigente. Mientras una Junta Gestora se encarga de organizar las cuentas hasta que haya elecciones, que serán convocadas para finales de diciembre, los candidatos comienzan a preparar sus estrategias no sólo para convencer a los socios, sino además para sanear el club.

Uno de ellos es Toni Freixa, quien formó parte de la junta directiva de Joan Laporta entre 2003 y 2005, de la de Sandro Rosell entre 2010 y 2014, y finalmente de la de Bartomeu en 2015. El dirigente habló con el programa El Curubito y dejó en claro que aquí no habrá recetas mágicas y que la honestidad será la clave de cara al futuro.

En ese sentido se le preguntó directamente por Lionel Messi, cuyo contrato culmina en junio de 2021 y cuyo futuro en el club es una incógnita. “A Messi no hay que conquistarlo ni hay que convencerlo con otras cosas, hay que mirarlo a los ojos y hablar para conocer lo que cada uno quiere, lo que él quiere y lo que quiere el Barça. Pensamos que Messi aún tiene mucho fútbol”, sostuvo.

Toni Freixa será uno de los candidatos en las próximas elecciones (Europa Press)

Sin embargo, fue categórico al reconocer que no le ofrecerán una renovación con sumas similares a las que cobra en la actualidad: “Es evidente, y no se puede engañar a los socios, que la propuesta que se le planteará no será la misma que ha tenido hasta ahora porque han descendido los ingresos significativamente y habrá que encontrar otra fórmula”.

Vale recordar que en septiembre la revista Forbes informó que el delantero argentino de 33 años lidera la nomina de atletas con mayores ingresos del mundo, con USD 26 millones (92 millones a partir del salario y el resto por extras como publicidad, derechos de imagen y otros ingresos). Evidentemente, el Barcelona ya no puede hacer frente a ese sueldo.

Algo similar declaró el presidente interino del Barcelona, Carles Tusquets, quien se desempeña al frente de la Comisión Gestora: “No podemos hacer un traje a medida para el sueldo de Lionel Messi”, sentenció después de anunciar que el Barça intentará convocar elecciones en Navidad y que hay que corregir un desfase económico de más de USD 350 millones. Para eso deberá convencer a los futbolistas que rebajen sus ingresos al menos un 30%.

“Queremos seguir reduciendo gastos a corto plazo y la medida más necesaria es la mesa de negociación salarial. Esperamos cerrar un acuerdo con los jugadores y el personal no deportivo del club. No queremos quitarle dinero a nadie, queremos acomodar lo que se debe a los momentos en los que se pueda pagar con más comodidad”, argumentó Carles Tusquets la semana pasada.

A partir de enero, el club que quiera contratar a Messi podrá negociar directamente con él (EFE)

Por su parte, Freixa insistió en que más allá de la crisis, el club podrá repuntar y si se ordenan las cuentas rápidamente, por eso pidió además cautela con respecto al venidero mercado de pases. Sobre ese asunto se mostró preocupado por los rumores de contrataciones de nuevos fichajes: “Si es con el dinero del Barça no lo veo tan claro, otra cosa es que paguen de su bolsillo”.

Habrá que esperar para saber qué decisión tomará Lionel Messi, de quien se supo hay ofertas del Manchester City y del Inter de Milan, que se ilusionan con poder contratarlo para la próxima temporada.

Según reveló el periódico británico The Telegraph, el Manchester City, que fue uno de los principales candidatos para contratarlo en agosto, volverá nuevamente a la carga, esta vez con un precontrato que le presentaría en enero. En esta ocasión, la diferencia será que los ingleses podrán negociar directamente con Jorge Messi y sus asesores, sin necesidad de hacerlo con el Barcelona. Desde España, en cambio, aseguraron que la mejor opción que tiene Lionel Messi entre sus manos es la de recalar en el Inter de Antonio Conte, en donde se reencontraría con Arturo Vidal y Lautaro Martínez, con quien comparte la delantera en la selección argentina.

