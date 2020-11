El Tata Martino terminó con el mito sobre la polémica frase que se le adjudica sobre sus críticas a Messi (Foto: NA)

Pese a que finalmente Josep María Bartomeu renunció a su cargo y dejó de ser el presidente del Barcelona, en la capital de Cataluña siguen las polémicas alrededor del Lionel Messi. No solo por la incertidumbre acerca de qué será del futuro de la Pulga y si seguirá en el Blaugrana, sino también por unas declaraciones del ex entrenador Quique Setién acerca de cómo es dirigir al argentino.

Esta vez, quien volvió a reflotar el tema fue nada menos que Gerardo Martino. Cabe recordar que el Tata había quedado en el medio de la controversia debido a una frase del ex Director Deportivo del Culé, Andoni Zubizarreta, quien en una entrevista con Vicente Del Bosque sostuvo que el DT rosarino le habría dicho una polémica frase a Messi mientras lo tuvo bajo su dirección en 2013/2014 (“ya sé que si llamas al presidente me puedes echar en cualquier momento, pero no me lo demuestres todos los días”).

Esas mismas palabras de Zubizarreta fueron repetidas por el entrevistador en su nota a Setién, quién no dudó en apoyarse en ellas para elaborar su propia sentencia que generó revuelo en el fútbol español. "He escuchado esa frase y otras. Lo he vivido. He tenido experiencias suficientes para hacer una valoración exacta de cómo es realmente este muchacho y los demás”.

Hace unos días, Setién se despachó con una polémica frase contra la Pulga Foto: REUTERS/Albert Gea

Fue así que el actual estratega de la Selección de México aprovechó una nota con Televisa para romper el silencia y negar de manera rotunda la supuesta declaración que se le adjudicó. “Yo nunca expresé esas palabras. Eso corre por cuenta del ex Director Deportivo Zubizarreta, por lo que leí, en una nota con Vicente Del Bosque. Y en todo caso, si yo tuviera algo que decir ahora o antes, se lo hubiera dicho al futbolista. Nunca salieron de mi boca esas palabras. No tengo nada que decir al respecto”, aseguró.

Además, Martino explicó el motivo por el que nunca se había pronunciado públicamente sobre su salida del Barça o de la Albiceleste: “Nunca lo dije. Porque, además, desde que me fui de Barcelona y desde que me fui de la Selección, no doy notas ni en España ni en Argentina, por lo que es muy difícil que haya podido decir eso públicamente”.

Claro que, finalmente, el Tata terminó contestando acerca de qué tan difícil es gestionar a Messi. “Es una cuestión del pasado. Ahora soy entrenador de México. Yo creo que las personas tenemos que hacer y decir las cosas en el momento en el que estamos en el lugar. Después no tiene ninguna validez. Yo ya me expresé en esos momentos y no hay nada que cambie mi opinión. Hace mucho pasó mi estadía en Barcelona. No hay nada que agregar”, concluyó.

