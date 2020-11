Luis Suárez, íntimo: cómo se siente Messi, la chance de jugar juntos en Atlético Madrid y su salida de Barcelona

Lionel Messi y Luis Suárez formaron un fuerte vínculo mientras coincidieron en Barcelona

Luego de la histórica eliminación por 8 a 2 ante Bayern Munich en la pasada Champions League, la dirigencia del Barcelona decidió dar un golpe de timón y renovar su plantilla. Además de contratar a Ronald Koeman como director técnico en lugar de Quique Setién, los mandatarios también le marcaron la puerta de salida a Luis Suárez, tercer máximo goleador en la historia de la institución.

El delantero uruguayo, ya asentado en el Atlético Madrid, brindó una entrevista con el diario As, en donde brindó detalles sobre cómo es su vínculo con Lionel Messi, qué siente el argentino tras quedarse en el club culé y la chance de volverse a cruzar con la camiseta del Colchonero. Además, analizó su presente en la capital española.

El sábado 21 de noviembre, por la Fecha 10 de La Liga, los amigos volverán a verse las caras dentro de un campo de juego, pero en esta oportunidad será con distintas camisetas. Al ser consultado sobre este reencuentro, el Pistolero afirmó: “Seguimos hablando a menudo. Pero hablamos de la vida. De lo que está pasando hoy en día. El otro día fue el cumpleaños de mi hijo y del suyo recientemente, y también hablamos de esas cosas. Tenemos una buena relación y no hablamos sólo de fútbol. Tratamos de apoyarnos entre los dos en temas personales y anímicos”.

“Tiene 33 años y sabe cómo debe afrontar cada situación. Yo lo veo con la misma ilusión que le veía antes. Disfrutando y no bajando los brazos , que es importante. Porque, aunque a veces la pelota no quiera entrar, sigue intentándolo. Eso dice mucho de él”, expresó el atacante sobre el presente de la Pulga en la institución catalana tras haber manifestado su deseo de cambiar de aire.

Luis Suárez, feliz en Atlético Madrid (REUTERS/Javier Barbancho)

Aunque en un principio no quiso opinar “porque es hacer una rueda más grande de la que se hace”, defendió al argentino luego de que Setién afirmara que era “complicado” de manejar dentro del grupo. “ Todos los compañeros que convivimos con Leo podemos hablar maravillas de él . De la clase de jugador que es y de lo gran ser humano que es fuera del campo. Ayuda mucho a los jóvenes, les da consejos… Todos los jugadores que estuvieron con él hablan maravillas. Eso dice mucho de cómo es como persona y como jugador dentro del vestuario”, sentenció.

“Lo voy a decir siempre, Leo es lo bastante maduro para tomar él las decisiones que tiene que tomar. Yo jamás le voy a plantear nada, al contrario, siempre voy a defender que donde él esté contento, esté feliz, que tome la decisión que tome. Si en algún momento sale la posibilidad, pues que avise, que obviamente voy a hablar maravillas del club. Pero después, a la hora de plantearle algo, creo que es él quien tiene que decidir y donde él esté contento será lo mejor”, expresó sobre la chance de compartir camiseta en Atlético Madrid.

Otro tema que se ahondó fue su salida del Barcelona. “Koeman me lo comunicó en su momento y yo le dije que hasta que no buscase una solución tenía derecho a seguir entrenando en el club. Estuve tres semanas entrenando con la total profesionalidad que me corresponde, sin buscar ningún pero. Me mandaban a entrenar aparte y me entrenaba”. Y luego, agregó: “Llegado el momento, Koeman me dijo que si no encontrábamos un desenlace sería uno más del grupo, pero yo quería buscar una solución, buscar mi camino y por suerte lo encontré. Lo que tuvimos fue respeto mutuo, yo hacia él por la decisión que tomó como entrenador y él hacia mí por cumplir el rol de profesional de seguir entrenando y sin molestar ni poner ninguna queja sobre la situación que vivía”.

“Creo que no había mucho que convencer. Cuando te sientes querido en un lado, el entrenador muestra el interés y el club también, eso ya te demuestra que uno sigue valiendo como jugador. Te valoran como no lo estaban haciendo en otro lado y eso es importante. Después, llegar y que te traten de la manera que me trataron es admirable, espectacular y eso me hace sentir bien y me hace estar con muchísimas más ganas y confianza para vivir este desafío tan lindo”, comentó sobre su desembarco al Atlético Madrid.

