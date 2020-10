El saludo de Cristiano Ronaldo a Maradona por su cumpleaños y el detalle que lo hizo viral

El particular saludo de Cristiano Ronaldo a Maradona

Diego Armando Maradona, uno de los mejores futbolistas de la historia, cumple 60 años y el mundo del deporte se rindió a sus pies. Distintos atletas aprovecharon la acusación para saludarlo y desearle el mejor de los días. Entre los miles de videos, hubo uno que sobresalió. Se trata de la particular dedicatoria que le hizo Cristiano Ronaldo.

Por pedido del diario español Marca, la estrella de Juventus accedió a grabarse y felicitar a Pelusa por su natalicio. “Hola Diego, que tal. Escuchando un poquito de cumbia. Dejarte las felicidades por tus 60 años. Y desearte lo mejor hermano. Que vaya todo bien y que disfrutes de la vida. Abrazo hermano”, fueron las primeras palabras que esbozó el luso.

Sin embargo, sobre el final del video, el ganador de 5 Balones de Oro soltó una pícara frase que convirtió su saludo en viral en las redes sociales. “ Sos el número uno, pero después del Bicho” , soltó con una sonrisa, mientras guiñaba un ojo. Para algún desprevenido, El Bicho es uno de los apodos que tiene el delantero.

Este no es el primer cruce que tienen Maradona y el ex Real Madrid y Manchester United en las últimas horas. El argentino, durante una entrevista con la revista France Football, elogió abiertamente al portugués al afirmar que “Messi y Cristiano (Ronaldo), Cristiano y Messi… Para mí, estos dos están muy por encima de los demás. No veo a nadie acercándose a ellos. Ni uno solo logra la mitad de lo que hacen”.

Algunos de los saludos a Diego Maradona por su cumpleaños 60

Ante semejante cumplido, el medio francés se comunicó con el hombre de la Vecchia Signora, quien devolvió la pared como si estuviese dentro de la cancha: “¿Estás diciendo que dijo de mí que lo hice soñar?” Bueno, sé que él también me hizo soñar".

La nota principal que publicó la revista contiene varias perlitas inéditas sobre el astro nacido en Villa Fiorito. Entre otras, Pelusa narró el momento cuando estuvo a punto de jugar en Olympique de Marsella, por la Ligue 1, pero las autoridades del Napoli no lo permitieron. También, recordó su enorme actuación en el cruce por los cuartos de final ante Inglaterra, en el que anotó un gol con la mano y otro regateando ante medio equipo británico. Pero una de sus oraciones más destacadas fue cuando reveló el sueño que le quedó pendiente, y que aparece, recurrente, cuando apoya la cabeza en la almohada: “Sueño con poderle marcar otro gol para los ingleses, ¡esta vez con la mano derecha!”.

