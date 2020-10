Documental en su cumpleaños número 60: ¿Quién es Diego Armando Maradona?

¿QUIÉN ES DIEGO ARMANDO MARADONA? - Un documental por su cumpleaños número 60 #informe

Cada 30 de octubre, un nuevo aniversario de Diego Armando Maradona conmueve a fanáticos y seguidores de todo el mundo. Una fecha que se convirtió en referencia para los amantes del fútbol, la Navidad para la Iglesia que lo erigió como un dios pagano, terrenal, imperfecto. Este 2020 es completamente especial porque el astro argentino cumple 60 años. Toda una vida, sí, ¿pero cuántas? ¿Acaso alcanzan sólo 60 años para albergar todos lo hechos, acciones y acontecimientos que tuvo una sola persona a lo largo y ancho de su existencia?

No hubo rincón en el planeta donde no se haya hablado de este personaje. Desde su irrupción en los potreros de Villa Fiorito, pasando por la inolvidable hazaña en el Mundial de México 1986 que culminó con la consagración del seleccionado argentino, hasta sus problemas de salud, consumo de cocaína o peleas familiares. Cada faceta o acción de su vida se vio reflejada en la crónica de algún diario o en la pantalla de algún canal de televisión. Pero, ¿quién es realmente Diego? ¿Existe un solo Maradona?

Ni un libro, una película o una serie de innumerables temporadas lograrían explicar cada detalle de la vida del barrilete cósmico. Seguramente sea una tarea inabarcable, pero este documental especial de Infobae persigue el objetivo de comprender el fenómeno indescifrable que es Maradona.

Siete personajes que formaron o aún forman parte de la vida del Diez prestaron su testimonio y repasaron sus historias junto al protagonista con el objetivo de intentar encontrar una respuesta a esta incógnita. Fue así que, en exclusiva, Guillermo Coppola (manager de 1985 a 1991 y de 1995 a 2004), Fernando Molina (a cargo de la comunicación del astro de 2004 a 2008 y jefe de prensa de la Selección entre 2008 y 2010), Ernesto Cherquis Bialo (biógrafo y autor de “Soy el Diego de la gente”), Víctor Hugo Morales (periodista y amigo), Fernando Signorini (preparador físico personal entre 1983 y 1994), Matías Morla (abogado y apoderado) y Jana Maradona (su última hija reconocida) dieron su mirada sobre las versiones de Diego que conocieron cada uno de ellos. Testimonios de la profundidad y el calibre de los aquí descriptos.

— Todos los errores de Diego son demandas de amor.

— Me decían “Si sos hija de Maradona, ¿por qué no te reconoce?”. Y yo con siete años... ¿Quién contesta con siete años eso?

— Diego es el protagonista del segundo más perfecto de la historia del país.

— De Diego podés decir lo que vos quieras menos tres cosas: que no jugó bien al fútbol; que no fue un buen hijo –buen hijo, no un buen padre–; y que es un ladrón. Diego no es corrupto.

— Otro ser humano con sus historias no sé si hoy estaría entre nosotros.

— Gracias a la cocaína él está vivo.

Un material audiovisual realizado con el fin de descifrar al ídolo futbolístico desde la mirada más íntima. Un camino que transita sus éxitos, pero también convive con los momentos más oscuros de su vida hasta llegar a su presente. Una ruta que cruzaron varias personas, pero que él solo transitó. Siempre siendo él: Diego Armando Maradona.

Idea y producción general: Martín Luciano Insaurralde

Dirección: Martín Vulcano

Dirección de contenidos audiovisuales: Alejo García Sosa

Edición: Alan Craig

Realización: Matías Arbotto

Agradecimiento al Archivo RTA y Canal ACUA Federal

Seguí leyendo:

Ocurrentes, emblemáticas, ácidas y polémicas: las mejores 60 frases de Diego Maradona en su cumpleaños N° 60

El especial primer saludo de cumpleaños que recibió Diego Maradona y la impactante lista de famosos que celebran su aniversario N° 60

Jorge Cyterszpiler, el primer representante de Maradona: de ayudarlo a convertirse en un producto global al quiebre de la relación y un trágico final

Un tesoro incendiado y un gesto que ni Messi ni Ronaldo recibieron: la especial condición que puso Maradona para darle una nota a una revista europea