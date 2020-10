Diego Maradona: “Sueño con poderle marcar otro gol para los ingleses, ¡esta vez con la mano derecha!”

Diego celebra su segundo gol ante Inglaterra en el cruce por los cuartos de final del Mundial de México 1986 (Colorsport/Shutterstock)

Diego Maradona cumplirá 60 años el próximo viernes. Ese mismo día, saldrá al campo de juego del estadio de Gimnasia La Plata para dirigir a su equipo ante Patronato, por la Zona 6 de la Copa de la Liga Profesional.

Ante la inminencia de un cumpleaños tan especial, la prestigiosa revista France Football, la misma que entrega el Balón de Oro, le realizó una entrevista que será publicada mañana. Sin embargo, la publicación ofreció un adelanto con varias de las perlitas de la nota.

Pelusa narró el momento cuando estuvo a punto de jugar en Olympique de Marsella, por la Ligue 1, pero las autoridades del Napoli no lo permitieron. “Los dirigentes de Marsella se pusieron en contacto conmigo y me ofrecieron doblar mi salario. Estaba jugando en Napoli en ese momento y el presidente (Corrado) Ferlaino me dijo que si ganábamos la Copa de Europa (la que ganó contra el VfB Stuttgart), me dejaría ir. Bernard Tapie (entonces presidente de OM) y Michel Hidalgo (su manager) incluso vinieron a verme hasta Italia para hacerme una propuesta y para que lo discutiéramos todos juntos. Una vez que regresé a Nápoles (la reunión tuvo lugar en Milán), le dije a Ferlaino: ‘Gracias presidente por todos estos hermosos años, me voy’. En ese momento, comenzó a hacerse el tonto, como si no entendiera, y retrocedió. Fin de la historia”, contó.

El campeón del mundo con la selección argentina en México 1986 evocó aquella gesta y recordó su enorme actuación en el cruce por los cuartos de final ante Inglaterra, en el que anotó un gol con la mano y otro regateando ante medio equipo británico.

Así, Maradona reveló el sueño que le quedó pendiente, y que aparece, recurrente, cuando apoya la cabeza en la almohada: “Sueño con poderle marcar otro gol para los ingleses, ¡esta vez con la mano derecha!”.

Por último, en el adelanto, France Football ofrendó la opinión del Diez sobre quién es el mejor futbolista de la actualidad. Y dejó una sentencia contundente, que dejó afuera, por ejemplo, a Neymar y a Robert Lewandowski, goleador de la última Champions League y elegido como el jugador top de la última temporada de la UEFA.

“Messi y Cristiano (Ronaldo), Cristiano y Messi… Para mí, estos dos están muy por encima de los demás. No veo a nadie acercándose a ellos. Ni uno solo logra la mitad de lo que hacen”, concluyó.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

La desconocida historia del día que Lionel Messi salvó del descenso al Barcelona

El saludo especial de Maradona a Pelé por su cumpleaños 80

10 frases de Bartomeu: por qué no dejó ir a Messi, su enojo por el VAR y cuándo se votará por su salida del Barcelona