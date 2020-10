Fórmula 1: Gasly confirmó que seguirá en Alpha Tauri y crecen los rumores sobre un nuevo piloto en Red Bull Racing

Gasly ganó una carrera este año en Alpha Tauri, la primera de su vida profesional en la Fórmula 1 (Foto: Reuters)

Era, sin dudas, uno de los nombres más importantes en la danza de rumores del mercado de pases de la Fórmula 1. La confirmación de su futuro acomoda algunas piezas del rompecabezas del 2021 que cada vez está más completo: Pierre Gasly seguirá a bordo de Alpha Tauri a pesar de los rumores que indicaban que podía pegar el salto al Red Bull Racing, equipo principal de la empresa, o hasta emigrar a Renault.

“¡Estoy muy feliz de continuar con la Scuderia Alpha Tauri una temporada más! Este año va muy bien y estamos en camino de tener la temporada más exitosa en la historia del equipo”, afirmó el piloto francés de 24 años en declaraciones que replicó el sitio oficial de la F1.

Después de su gran temporada, se creía que Pierre iba a tener una nueva oportunidad en el equipo principal como compañero de Max Verstappen, pero la decisión de continuar en el segundo team abre un amplio abanico de especulaciones sobre la butaca vacante en Red Bull Racing. Un detalle, no menor, es que Gasly tuvo un breve paso por esta escudería a comienzos del 2019, pero fue cortado a mitad de temporada por su bajo nivel.

Sin embargo, Alexander Albon, que ocupó su sitio allí, no cumplió con las expectativas y todo hace creer que su puesto estará vacante para el 2021. Sin Gasly sobre la mesa y Albon con un pie afuera, ¿quién podría ser el elegido para el equipo cuatro veces campeón de la Máxima?

De este modo, los rumores se dispararon y el alemán Nico Hülkenberg es el apellido que gana más terreno para sustituir a Albon. Según el diario holandés De Telegraaf, el corredor de 33 años tiene varios números para ocupar el sitio del tailandés si finalmente éste no logra salvar su ropa en las cinco carreras que quedan por delante. Nico vivió un año vertiginoso luego de quedarse fuera de la competencia en 2019 por ser cortado en Reanult: fue piloto de reemplazo de Racing Point en tres oportunidades con un 7° y 8° lugar que le permitieron entrar en el radar de varios equipos de la F1.

Nico Hülkenberg tuvo un gran rendimiento como reemplazo en Racing Point (Foto: Reuters)

“Yo no tomo esa decisión. Por supuesto que me piden mi opinión, pero al final no me importa en este momento. Así que esperaremos y veremos”, reconoció Verstappen en diálogo con Ziggo Sport sobre estos cambios que se podrían realizar.

El otro signo de interrogación que se abrió con la noticia de Gasly es quién lo acompañará en Alpha Tauri la próxima temporada. El francés marcha 9° en el certamen y es acentuada la diferencia con su colega Daniil Kvyat, que está 14° con apenas un séptimo puesto en el GP de la Toscana como mejor rendimiento del año. El ruso, frente a esas estadísticas, tiene serias chances de perder su lugar y las opciones para el team pueden ser el desembarco del propio Albon o el ascenso Yuki Tsunoda, un piloto japonés de 20 años que representa a Red Bull en la Fórmula 2 y que actualmente está tercero en ese certamen.

El futuro de Albon es una incógnita (Foto: Reuters)

La noticia de Gasly no hace más que tachar otro lugar vacante en la parrilla de largada de la Fórmula 1 para el próximo año. De esta manera, faltan develar seis incógnitas: la continuidad de Lewis Hamilton en Mercedes, el compañero de Max Verstappen en Red Bull y ambos pilotos de Alfa Romeo y Haas. Un detalle: Williams tiene los contratos cerrados de Nicholas Latifi y George Russell, pero los rumores advierten que el británico podría ser cortado para darle espacio al mexicano Checo Pérez.

