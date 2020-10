¿Verstappen a Mercedes? Toto Wolff habló por primera vez de juntar a la estrella de Red Bull Racing con Lewis Hamilton

Hamilton y Verstappen, ¿se juntarán en Mercedes en el futuro? (REUTERS/Bryn Lennon)

En los últimos años, Lewis Hamilton se transformó en el mejor piloto de la Fórmula 1. Acompañado por una gran escudería como Mercedes, el británico se posicionó entre los grandes corredores de la historia. Es más, igualó al alemán Michael Schumacher como el más ganador de Grandes Premios con 91 victorias y se perfila para alcanzar su séptimo título en la máxima categoría del automovilismo mundial.

A sus 35 años, Hamilton es el piloto del presente. Pero hay un joven nacido en los Países Bajos que asoma para ser el reemplazante natural del británico. Max Verstappen, parte del equipo Red Bull, está llamado a ser el futuro de la F1. Justamente, muchos fanáticos de la categoría disfrutarían de verlos juntos en el mismo equipo. Frente a los rumores de un posible traspaso del neerlandés a Mercedes, una de las principales caras de las Flechas de Plata se refirió a la chance de reunirlos en el equipo.

En diálogo con el podcast Beyond The Grid de Fórmula 1, Toto Wolff fue contundente al ser consultado sobre la posibilidad de juntar a Verstappen con Hamilton. “La situación en torno a Max no ofrece ninguna oportunidad ahora”, dijo el director del equipo Mercedes.

“Está ligado a Red Bull, respeto mucho su lealtad. Creo que es importante para Red Bull tener a Max. Hay muchas habladurías en torno a eso y Red Bull lo recogió desde muy temprano cuando se unió a Toro Rosso, así que la situación es la que es, es buena para él y buena para nosotros”, expresó.

Al mismo tiempo, Wolff aprovechó el espacio para destacar el trabajo conjunto de la pareja que domina el campeonato de pilotos y el de constructores en la Fórmula 1 2020. “Valtteri hace un gran trabajo y Lewis hace un gran trabajo para nosotros. Ambos están en la cima de sus niveles de rendimiento. Luego tenemos los juniors que están por venir que han estado con nosotros durante muchos años y podrían ser el futuro para nosotros, y esto es lo que miramos”, analizó sobre los pilotos titulares y los juveniles George Russell y Esteban Ocon.

Toto Wolff habló de la chance de reunir en Mercedes a Hamilton y Verstappen (REUTERS/Maxim Shemetov)

En la antesala de lo que será la fecha número 12 del campeonato, a correrse durante el próximo fin de semana en el Autódromo Internacional do Algarve, Hamilton volverá a ser el gran candidato a ganar el Gran Premio de Portugal. Viene de triunfar en el circuito de Nürburgring, seguido justamente por Verstappen.

Según comentó el propio Wolff, hoy Mercedes tiene la mejor alineación posible con Hamilton y Bottas. Sobre todo después de las complicaciones que se generaron entre el británico seis veces campeón del mundo y el germano-finés Nico Rosberg. “Fue muy difícil, porque cuando hay tanta negatividad en la sala… había mucha negatividad, y eso arrastraría a toda la sala hacia abajo”, dijo el director de la escudería.

“Llegamos a un punto en el que dijimos: ‘Eso ya no es factible’. Y hablamos de eso, pero la animosidad entre los conductores seguía ahí, y mucho más allá del punto en que Nico se retiró. Y es por eso que es tan refrescante que desde el año en que se unió Valtteri, no hemos tenido nada de eso”, concluyó el hombre que conduce el destino de Mercedes en la F1.

