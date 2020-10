En la previa del clásico, Ronald Koeman opinó sobre el conflicto de los jugadores con la dirigencia y de la sincera entrevista que dio Piqué

Ronald Koeman dirigirá por primera vez al Barcelona contra Real Madrid (Foto: EFE)

Ronald Koeman tendrá este sábado su estreno en un clásico ante el Real Madrid en el banco de suplentes del Barcelona y le tocará hacerlo en un momento especial por el presente convulsionado que vive el club con un conflicto principal entre los futbolistas y la directiva.

El DT del Blaugrana no pudo escapar a todos estos temas espinosos y, si bien evitó dar títulos contundentes, hizo referencia al problema del plantel por los salarios, la sincera entrevista que dio Gerard Piqué en las últimas horas y el cortocircuito que afronta con el francés Antoine Griezmann.

“Gerard lleva muchos años aquí, yo llevo solo dos meses aquí. Tiene su opinión y la respeto. Es una persona lista, sabe perfectamente que si hace una entrevista de este tipo... que mañana es un partido donde va a estar y va estar bien. Lleva la experiencia como jugador y capitán, pero una vez más, él lleva muchos años más que yo. Tiene su opinión. Respeto cualquier opinión. Si el jugador está metido en el tema, es lo importante y él lo está a pesar de esta entrevista”, analizó tras los dichos del marcador central con el diario La Vanguardia.

Koeman tampoco pudo esquivar el tema que domina la agenda del equipo catalán en las últimas horas a raíz de la tensa discusión entre el plantel y la dirigencia por el intento de reducir los salarios. El holandés aclaró que no está “preocupado” por eso, pero expresó su postura: "Entiendo la postura del club y de los jugadores, tienen que hablar entre ellos. Lo que tengo que hacer yo es ganar los partidos, si veo algo diferente hablaré con ellos. Es un tema extradeportivo”.

"No es bueno discutir para cada partido su función", dijo Koeman sobre el delantero francés (Foto: Reuters)

Con ciertos síntomas de fastidio, intentó terminar de una vez el tema Griezmann que se convirtió en el primer conflicto para él dentro de la plantilla a raíz de la incomodidad del futbolista francés. “Tiene opciones de jugar. No es bueno discutir para cada partido su función. Hay mas jugadores. Claro que es un jugador importante y queremos que todos los jugadores estén al mejor nivel. El equipo es lo más importante. Nosotros elegimos a los jugadores para sacar el mejor resultado”, señaló.

El DT también tiene a su cargo el recambio de la plantilla, incorporando a las jóvenes promesas al esquema: “Intentamos cambiar cosas y lo más importante es la calidad de los jugadores. Es bueno que hayamos cambiado un poco el equipo, con jugadores jóvenes. Están haciendo méritos para jugar. Ansu Fati ya está jugando en la selección y será una estrella, pero tiene que trabajar mucho. Lo vamos a ayudar a ser de los mejores del mundo, igual que con el resto de jóvenes”.

Con el regreso de Jordi Alba a los convocados y la chance de sumarlo al once titular, Koeman aclaró que Barcelona no se confiará ante el Merengue a pesar que viene de perder ante Cadiz por la Liga y Shakhtar Donetsk por Champions League. “Puede ser que el Madrid en las dos últimas jornadas no haya sacado buenos resultados, pero eso no quiere decir que tenga baja moral. Tienen a gente muy experimentada y saben que deben ganar el partido tras las dos últimas derrotas. No creo que influya lo que ha pasado últimamente”, señaló.

