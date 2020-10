La impactante propina que dejó Russell Westbrook en el hotel donde se hospedaron los Houston Rockets durante los playoffs de la NBA

Russell Westbrook, una de las principales figuras de los Houston Rockets (Credit: Kim Klement-USA TODAY Sports)

Con LeBron James y Anthony Davis como grandes figuras, Los Angeles Lakers se impusieron por 102 a 96 ante los Miami Heat de Jimmy Buttler para poner las finales 3 a 1 y quedar a un simple paso de ganar el anillo, algo que la franquicia californiana no logra desde 2010 (4-3 ante Boston Celtics, la entidad más laureada de la NBA). El viernes podría ser el día clave para la consagración.

Sin embargo, esta atípica temporada se reinició a finales de julio gracias a la creación de una burbuja sanitaria en la ciudad de Orlando, Florida. De esta manera, buena parte de los basquetbolistas estuvo alejada de sus familias, al igual que los empleados de los hoteles donde concentraron las diversas franquicias.

Russell Westbrook, una de las principales estrellas de la liga y estandarte de los Houston Rockets junto a James Harden, tuvo un destacable accionar luego de abandonar el hotel Grand Floridian. Según informó el Dallas Morning News, el base dejó una propina de 8 mil dólares para los trabajadores del establecimiento en agradecimiento a los servicios prestados.

En declaraciones a Bleacher Report, el ex Oklahoma City Thunder reconoció que “nos cuidaron bien”, con lo que reconoció que era cierta la información que comenzó a correr en las últimas horas. No obstante, prefirió no develar el monto de la propina. “Tomaron el tiempo y la energía para hacer su trabajo a un alto nivel. Eso fue lo correcto. Me gusta hacer lo correcto”, esbozó el ganador de una medalla de oro en Londres 2012 y de un campeonato mundial (Turquía 2010) con la selección de Estados Unidos.

Russell Westbrook y James Harden, los principales valuartes de los Houston Rockets (Credit: Kim Klement-USA TODAY Sports)

Según el medio que difundió la noticia, Westbrook dejó su habituación “prácticamente impecable”, algo que es habitual en el deportista, ya que es conocido por su predilección por el orden.

Vale mencionar que los Houston Rockets pasaron casi dos meses dentro de este hotel, ya que disputaron la parte final de la temporada regular (ganaron cuatro juegos y perdieron la misma cantidad) y luego dos rondas de los playoffs. Primero le ganaron de manera ajustada a los Oklahoma City Thunders de Chris Paul por 4 a 3 y luego cayeron sin sobresaltos por 4 a 1 ante Los Angeles Lakers, los principales candidatos al título.

Westbrook, que fue MVP de la NBA en 2017 y 9 veces participante del All-Star Game, supo ser distinguido con el premio NBA Cares Community Assist Award 2014-15 por su trabajo en la comunidad. En la actual postemporada (se perdió algunos partidos por lesión) promedió 17.9 puntos, 7 rebotes, 4.6 asistencias y 1.5 robos.

Calendario del resto de las Finales:

Miércoles 30 de septiembre: Los Ángeles Lakers a Miami Heat 116-98

Viernes 2 de octubre: Los Ángeles Lakers a Miami Heat 124-114

Domingo 4 de octubre: Miami Heat a Los Ángeles Lakers 115-104

Martes 6 de octubre: Los Ángeles Lakers a Miami Heat 102-96

Viernes 9 de octubre: Los Ángeles Lakers vs Miami Heat

Domingo 11 de octubre: Miami Heat vs Los Ángeles Lakers (si es necesario)

Martes 13 de octubre: Los Ángeles Lakers vs Miami Heat (si es necesario)

