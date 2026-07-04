Surgen versiones sobre un posible embarazo de Sandra Cuevas tras revelación de su expareja Eduardo “N”

Antes de ser detenido, Eduardo “N” aseguró en una transmisión que Sandra Cuevas estaba embarazada. (Facebook: Sandra Cuevas)

Días después de tomar distancia del caso judicial que enfrenta su expareja, Eduardo “N” por presunto fraude, el vínculo entre Sandra Cuevas y el empresario sigue bajo el escrutinio público, tras la difusión de un video en X —antes Twitter— donde la pareja habla de un posible embarazo.

Agentes de investigación realizaron el arresto el jueves 25 de junio en la Ciudad de México en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por autoridades de Coahuila con relación a una denuncia penal interpuesta por el senador morenista Luis Fernando Salazar.

PUBLICIDAD

Los detalles del caso fueron compartidos por la exalcaldesa de la Cuauhtémoc durante una transmisión en vivo, donde subrayó que sería neutral a pesar de su vínculo afectivo.

Cuevas indicó que el escenario para Eduardo “N” era afrontar el proceso sin opción a libertad bajo fianza: “Ahora que están en un proceso, que ellos se arreglen. Yo no tengo nada que ver. Si alguien piensa que porque agarró novia que trabajó en el gobierno, piensan que puedo pagar las deudas de él, no”, zanjó.

PUBLICIDAD

Sandra Cuevas aseguró que su expareja será vinculado a proceso por presunto fraude contra el senador de Morena, Luis Fernando Salazar.

Surge video donde Eduardo “N” habla de un posible embarazo de Sandra Cuevas

Este viernes, el periodista Ernesto Buitrón difundió en X un fragmento de un directo de Sandra Cuevas, donde Eduardo “N” señala que la empresaria podría estar embarazada.

Cuevas está a punto de terminar la transmisión cuando el empresario, quien aparentemente está bajo los efectos del alcohol, le pide no detener el live y compartir con la audiencia que esperan un hijo: “Di la verdad, que estás embarazada... Yo la amo”.

PUBLICIDAD

Buitrón, quien hizo un seguimiento de Cuevas y Eduardo “N” durante una convivencia en Garibaldi, incluso arrobó a la empresaria, quien se caracteriza por responder directamente.

Hasta el cierre de esta edición, Sandra Cuevas no había hecho declaraciones sobre las expresiones hechas por su pareja en redes sociales.

Un tuit de Ernesto Buitron informa sobre un presunto embarazo de Sandra Cuevas y Eduardo N, con una imagen que muestra a una pareja. (X: Ernesto Buitrón)

Lo que se sabe del caso

Eduardo “N” fue detenido el 26 de junio en la Ciudad de México por una orden de aprehensión emitida por autoridades de Coahuila, con apoyo de la Fiscalía capitalina.

PUBLICIDAD

Es investigado por su presunta participación en un fraude de más de ocho millones de pesos cometido en la región Laguna.

La detención se realizó en la colonia Portales, alcaldía Benito Juárez, y posteriormente fue trasladado a Torreón para quedar a disposición de un juez.

La investigación por presunto fraude continúa en Coahuila; hasta ahora, no se han difundido más detalles sobre la carpeta de investigación.

Reportes periodísticos lo vinculan con actividades en los sectores de la construcción e inmobiliario, aunque en el Registro Público de la Propiedad no figuran empresas inscritas oficialmente a su nombre.

Romances controversiales de Sandra Cuevas

Sandra Cuevas ha sido vinculada públicamente con varios hombres detenidos, algunos de ellos señalados como parejas o exparejas.

Entre los casos más notorios figuran Eduardo Pérez Tueme, Alejandro Mendoza (“El Choko”) y Óscar Giovanni Mata (“El Topo”). Si bien las autoridades han detenido a colaboradores y personas cercanas a su entorno político, solo algunos han sido identificados directamente como vínculos sentimentales.

PUBLICIDAD

Foto: X/@c4jimenez

Parejas y vínculos sentimentales confirmados o señalados

Eduardo “N” : Detenido el 26 de junio de 2026 en la alcaldía Benito Juárez por la Policía de Investigación de la CDMX y entregado a autoridades de Coahuila por una orden de aprehensión vigente en esa entidad.

Alejandro Mendoza, “El Choko” : Arrestado en septiembre de 2025 en Ecatepec, Estado de México, por homicidio, delincuencia organizada y extorsión. Es identificado como presunto líder de “La Chokiza”. Sandra Cuevas admitió públicamente haber sostenido una relación sentimental con él entre marzo y agosto de ese año, argumentando que desconocía sus actividades ilícitas.

Óscar Giovanni Mata, “El Topo”: Capturado en septiembre de 2025 en la alcaldía Gustavo A. Madero. Las autoridades lo señalan como presunto integrante de “La Unión Tepito” y dedicado a la extorsión. Se desempeñó como director territorial en la alcaldía Cuauhtémoc durante la gestión de Cuevas y fue mediáticamente expuesto como otra de sus exparejas.