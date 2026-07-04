EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy sábado 4 de julio: dónde se esperan lluvias fuertes este fin de semana

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El Servicio Meteorológico Nacional pronostica lluvias intensas en el oeste y centro de Jalisco, con acumulados entre 75 y 150 mm. Se prevén lluvias muy fuertes en el oeste y sur de Zacatecas, así como en el norte y oeste de Michoacán y en Colima, con valores de 50 a 75 mm.

Chubascos y lluvias fuertes, con registros de 25 a 50 mm, se esperan en el sur y suroeste de Chihuahua, noroeste, oeste y sur de Durango, este de Sinaloa, Aguascalientes, este y sur de Nayarit, sur de Guanajuato, sur de Querétaro, centro y oeste del Estado de México, Ciudad de México, norte de Morelos, centro y sureste de Guerrero, oeste de Oaxaca, centro y sur de Yucatán y Quintana Roo.

En Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Chiapas y Campeche se prevén intervalos de chubascos (5 a 25 mm), mientras que en Sonora y Tabasco solo se estiman lluvias aisladas (0.1 a 5 mm).

Se pronostican vientos fuertes en Baja California y Baja California Sur, con rachas de 50 a 70 km/h, así como vientos de 40 a 60 km/h en Chihuahua, Campeche, Istmo de Oaxaca y Yucatán. En Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, el viento será de componente sur.

El mar de fondo elevará el oleaje hasta 2 metros en la costa del Pacífico, desde Baja California hasta Chiapas.

Las temperaturas máximas alcanzarán entre 40 y 45 °C en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Chihuahua. En el resto del norte, occidente, sur y sureste del país, las máximas oscilarán entre 35 y 40 °C, mientras que en zonas altas del centro se prevén hasta 35 °C.