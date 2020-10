Manchester United oficializó a Edinson Cavani como nuevo refuerzo: el impactante salario que cobrará

Edinson Cavani no juega desde el comienzo del parate de las ligas europeas por la pandemia del coronavirus (Reuters)

El delantero uruguayo Edinson Cavani, libre tras acabar en junio su contrato con el París Saint-Germain (PSG), firmó por una temporada, con opción a otra adicional, por el Manchester United, anunció este lunes el club inglés minutos después del cierre del mercado.

“Es uno de los mejores clubes del mundo, por lo que es un verdadero honor estar aquí. He trabajado muy duro durante el tiempo libre y tengo muchas ganas de competir y representar a este increíble club. He jugado frente a algunos de los aficionados más apasionados del fútbol durante mi carrera y sé que será lo mismo en Manchester. No puedo esperar a experimentar la atmósfera de Old Trafford, cuando es seguro que los fanáticos regresen", declaró el goleador de 33 años a la web oficial del club.

Por su parte, la institución lo presentó en redes sociales con una frase esperanzadora para sus seguidores: “Moldeado en París, hecho para Manchester”.

Desde que quedó como agente libre, Cavani había sido sondeado por equipos como Atlético de Madrid, Real Madrid, Benfica, incluso Gremio de Brasil, pero Los Diablos Rojos son quienes han logrado convencerlo. “Espero seguir escribiendo mi pequeña historia dentro del libro del fútbol y sé que es por eso que mi enfoque debe seguir siendo el mismo de siempre: trabajo, trabajo, trabajo. He tenido una conversación con el entrenador y esto ha aumentado mi deseo de usar esta hermosa camiseta”, señaló.

Según adelantaron los medios británicos, el artillero pasará a percibir un salario de más de USD 230 mil por semana durante un año y el vínculo puede extenderse por una temporada más si ambas partes así lo deciden antes del final de la actual campaña.

Con esta imagen, el Manchester United presentó a Edinson Cavani

La semana pasada, el delantero sudamericano quedó excluido de la lista de convocados de la selección uruguaya para las dos primeras jornadas de Eliminatorias al Mundial Qatar 2022, donde La Celeste se medirá ante Chile en Montevideo (8 de octubre) y contra Ecuador en Quito (13/10)

Su falta de rodaje –lleva casi siete meses sin jugar– llevó al Maestro Tabárez a prescindir de él en esta citación. La última actuación del delantero fue el 11 de marzo ante el Borussia Dortmund por la Champions League, justo antes de que el fútbol quede interrumpido por la pandemia. Días después aterrizó en Uruguay, donde permaneció cinco meses en cuarentena, y allí decidió no regresar al PSG.

El Manchester United incorpora así a su plantilla un jugador de un estilo que no tiene. Martial, Rashford o Greenwood aportan mucha calidad en ofensiva pero ninguno es un 9 de referencia ni tienen tanta capacidad anotadora como el uruguayo que se marchó del PSG como máximo goleador histórico del club con 200 goles en 301 partidos.

Tras sumar al holandés Donny van de Beek, uno de los mediocampistas más destacados del Ajax, ahora Ole Gunnar Solskjaer gozará de un Edinson Cavani que sumará otra de las ligas top de Europa a su currículum, ya que pasó por la Serie A (Palermo y Napoli) antes de brillar en la Ligue 1.

