Michel Platini explicó por qué Antoine Griezmann no rinde en el Barcelona

Antoine Griezmann lleva tres partidos como titular esta temporada y ningún gol (Reuters)

Durante los últimos años, Michel Platini ha estado en el foco de la prensa mundial por casos relacionados a la corrupción, sobre todo luego de que la FIFA lo haya suspendido por 4 años, luego de haber recibido un pago de 2 millones de francos suizos (2,21 millones de dólares) durante la gestión de Joseph Blatter. Sin embargo, el ex futbolista francés también suele ser noticia por sus análisis con respecto al fútbol moderno.

En esta ocasión el ex jugador de la Juventus fue consultado por la agencia de noticias AFP por lo que ocurre actualmente con su compatriota Antoine Griezmann, quien hace más de un año que forma parte del Barcelona, pero que aún no ha podido si quiera mostrar algo de lo que supo hacer con la camiseta del Atlético de Madrid. Es más, este domingo Ronald Koeman criticó su actuación en el empate entre el conjunto azulgrana 1 a 1 frente al Sevilla celebrado en el Camp Nou, en lo que fue la tercera presentación del cuadro catalán y en la que nuevamente, pese a ser titular, el delantero galo no pudo marcar un gol.

“Creo que Griezmann necesita un Giroud, un (Diego) Costa, alguien delante de él”, señaló Platini, al remarcar que su compatriota no se siente cómodo jugando de centrodelantero junto a Lionel Messi y a Ansu Fati, como lo coloca por momentos el técnico holandés, y posición que lo obliga a recibir de espaldas el balón, algo que no tiene aceitado.

Michel Platini está pronto de cumplir su sanción de la FIFA (Reuters)

Por otra parte, Platini, elegido en dos oportunidades como el mejor futbolista del mundo, 1984 y 1985, señaló que Europa está entrando en un recambio, ya que las dos figuras que eclipsaron el continente en la última década se acercan al final de su carrera: “Como Messi y Ronaldo empiezan a hacerse mayores, hay un puesto a tomar en el firmamento del fútbol mundial. Creo que Neymar y Mbappé están bien situados para ello”, afirmó.

Además, no escatimó en elogios para Mbappé: “Él lo tiene todo para ser uno de los mejores del mundo”, y agregó: “Aportará muchísimo a la selección francesa, tiene cualidades extraordinarias. Después, lo importante, es que logre progresar. Si lo logra, será sin duda alguna el mejor jugador del mundo. (...) Lo que ha hecho hasta ahora está bien, y lo que hará es aún mejor”.

“Lo importante para un goleador no es entrar en las estadísticas, es hacer ganar a su equipo (...) En nuestra época las estadísticas no existían. Yo no era un goleador, soy un ganador. Marque yo, mi compañero o mi equipo, lo importante era ganar”, afirmó el ex presidente de la UEFA.

“Después, las estadísticas... yo no miro los jugadores por sus estadísticas, el número de kilómetros que recorren, el número de goles que marcan. Miro si son buenos o no. Un jugador que hace diez o quince kilómetros corriendo tiene que ir más a unos Juegos Olímpicos que a un partido de fútbol”, añadió.

