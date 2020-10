“Ha sido muy bonito”: el diálogo entre Guardiola y Bielsa en pleno campo de juego tras el partido

Marcelo Bielsa permaneció unos segundos en cuclillas, cabizbajo, dejando que la copiosa lluvia que cayó sobre el Elland Road durante buena parte del partido limpie algunos de sus pensamientos finales. La cámara se posó sobre su imagen inmutable. Instantes después, se paró y fue directamente a saludar a Josep Guardiola, con quien mantiene una admiración recíproca.

“Buen juego. Ha sido muy bonito. El resultado es justo. Bien hecho Marcelo”, le dijo Pep en esos breves segundos. “¿Seguro?", le preguntó Bielsa con una enorme sonrisa, tomando aquel dicho del catalán como un elogio. “Sí...", insistió el entrenador del Manchester City.

El hecho ocurrió tras el 1-1 entre Leeds United y Manchester City en un duelo que correspondió a la 4ª fecha de la Premier League que tiene al Everton como sorprendente líder con puntaje perfecto (12), aunque podría ser alcanzado mañana por Leicester (vs. West Ham) y Liverpool (vs. Aston Villa) si ganan sus partidos.

Después de ese encuentro, el DT de los Ciudadanos respondió a la televisación oficial unas preguntas. Una de las consultas estuvo centrada en este peculiar diálogo sobre el césped: “Me hizo una pregunta, me preguntó cuál era mi opinión del juego. Y yo le dije que después de un segundo no soy capaz de analizar el juego. Tal vez él es más inteligente que yo. Yo no lo soy, necesito tiempo para procesar cómo fue el juego. Pero dije que fue un buen juego, que fue justo y por eso el resultado fue así”.

Bielsa permaneció unos segundos en cuclillas tras el empate (Foto: Reuters)

La relación entre el entrenador argentino de 65 años y su par español de 49 años tiene algunos destellos especiales. En el 2006, Pep recién había abandonado el fútbol y en su preparación como director técnico le pidió al Loco tener una reunión para intercambiar conceptos. Aquel cónclave en el campo de Máximo Paz de Bielsa pasó a la historia por su extensión.

Durante las últimas horas, en la atención a la prensa previa al partido, ambos se habían repartido elogios. “Marcelo es la persona a la que más admiro en el mundo del fútbol. Es el entrenador más auténtico en cuanto a cómo dirige a sus equipos, es único. Nadie lo puede imitar, es imposible. Mi teoría es que los entrenadores no dependen de los títulos, ya que siento que estoy muy lejos de tener su conocimiento. Mis equipos han ganado más títulos que los suyos, pero en cuanto a conocimiento del juego o a la forma de entrenar, estoy lejos de él”, se había expresado Guardiola.

El Loco, en su primera entrevista mano a mano en casi 20 años, tuvo un modo particular de devolverle el elogio: “Creo que Guardiola le hizo mucho daño al fútbol porque, sin quererlo inventó, un sistema que es cómo se defiende a un equipo de Guardiola. Detrás del circulo central, en propio campo, diez jugadores: ese es un sistema para neutralizar el fútbol que propone Guardiola”.

