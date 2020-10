Marcelo Bielsa volvió a dar una entrevista después de casi 20 años con un particular elogio a Guardiola: “Le hizo mucho daño al fútbol”

Bielsa: "Guardiola le hizo mucho daño al fútbol"

A lo largo de su carrera, Marcelo Bielsa ha seguido varias líneas de trabajo propias. Unas de ellas, por fuera de lo estrictamente futbolístico, es la decisión de no dar entrevistas mano a mano a los medios de comunicación. Sin embargo, su desembarco en la Premier League parece haber logrado un quiebre respecto a ese mandato y, en las últimas horas, se prestó a una serie de charlas en las que desarrolló varios de sus conceptos.

En la previa del duelo entre el Leeds y el Manchester City, el Loco habló con DAZN Brasil y no solo se refirió al aporte que le hizo Josep Guardiola al fútbol moderno, sino que hizo una enorme valoración de su trabajo y de su estilo. “Yo creo que Guardiola le hizo mucho daño al fútbol porque, sin quererlo inventó, un sistema que es cómo se defiende a un equipo de Guardiola. Detrás del circulo central, en propio campo, diez jugadores: ese es un sistema para neutralizar el fútbol que propone Guardiola”, señaló el DT argentino, y añadió: “Es muy común ver que a un equipo al que se le atribuye superioridad se le enfrente reduciendo el campo. El campo tiene 30 metros de largo y 50 de ancho, y ese es un procedimiento defensivo”.

Marcelo Bielsa suele escapar al contacto directo con la prensa

Consultado sobre cómo se siente cuando sus jugadores se destacan, sostuvo: “No actúo por falsa modestia. El entrenador no inventa el fútbol, el entrenador lo copia. Ve lo que hacen los buenos y dice: ‘A ver, de esto que hacen los buenos ¿Qué cosas se pueden enseñar y qué cosas son inherentes a la genética del futbolista?’ Yo simplemente veo qué diferencia hay entre lo que hace y lo que es capaz de hacer. No siempre el futbolista hace lo que es capaz de hacer, sino que hace aquello que está en la superficie de sus posibilidades”.

“Lo que yo le diría a mis hijas es que de tus virtudes tratá de usar el porcentaje más alto porque si dejamos un porcentaje sin usar por comodidad, porque te requiere esfuerzo o porque hay cosas que sabés hacer pero que no te gusta hacerlas, lo que estás haciendo es deshonrar lo que la vida te dio gratis”, sentenció Bielsa en el adelanto de la entrevista que el periodista brasilero Renato Senise compartió en sus redes sociales.

Esta serie de entrevistas, tanto la que hizo con DAZN Brasil, como otras con Bein Sports y NBC verán la luz en los próximos días. Así se rompe una especie de “tradición” de Bielsa de solo hablar con los medios de comunicación en las conferencias de prensa pautadas por los clubes o las competencias. Esta conducta remite a una serie de conflictos que tuvo el Loco en el pasado con algunos periodistas (sobre todo en sus primeros tiempos como entrenador de la selección argentina) y al hecho de que no le gusta hacer diferencias entre aquellos medios denominados “grandes” y los más pequeños.

El Leeds de Bielsa se prepara para enfrentar al Manchester City por la Premier League (REUTERS/Oli Scarff)

Esta no es la primera vez que Bielsa habla sobre Guardiola y el vínculo que los une. Hace tan solo un día, en una conferencia de prensa, cuando le preguntaron si se sentía un mentor de Guardiola, respondió: “De ningún modo me siento un mentor. No es como yo me sienta sino cómo lo evidencian los hechos. Si hay un técnico independiente en sus ideas en el mundo, ese es Guardiola. Y no es porque yo lo diga sino porque sus equipos juegan como no juega nadie”.

En tanto que Pep le devolvió una catarata de elogios: “Marcelo es la persona a la que más admiro en el mundo del fútbol. Es el entrenador más auténtico en cuanto a cómo dirige a sus equipos, es único. Nadie lo puede imitar, es imposible. Mi teoría es que los entrenadores no dependen de los títulos, ya que siento que estoy muy lejos de tener su conocimiento. Mis equipos han ganado más títulos que los suyos, pero en cuanto a conocimiento del juego o a la forma de entrenar, estoy lejos de él”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Guardiola, rendido ante Bielsa antes del partido entre Leeds y Manchester City: “Es la persona que más admiro en el mundo del fútbol”

Qué dijo Bielsa cuando le preguntaron si fue el mentor de Guardiola, en la previa del cruce entre Leeds y Manchester City

Ni el dinero, ni la fama, ni los lujos: cuál es el método Bielsa para elegir los clubes que dirige