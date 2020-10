En un duelo de “maestros”, el Leeds de Bielsa recibe al Manchester City de Guardiola: hora, TV y formaciones

El Leeds de Marcelo Bielsa enfrenta al Manchester United de Pep Guardiola

La cuarta jornada de la Premier League levanta su telón hoy con cuatro compromisos. Uno de los más interesantes tendrá lugar en el Elland Road. En ese escenario, desde las 13.30 (hora de Argentina), se enfrentarán el Leeds de Marcelo Bielsa y el Manchester City de Pep Guardiola. Televisará ESPN 2.

En su regreso a la máxima categoría, los de Yorkshire del Oeste vienen realizando una buena campaña. Pese a que iniciaron su camino con una derrota ante el vigente campeón Liverpool, luego vencieron al Fulham y al Sheffield United, su clásico rival. Con seis unidades aparecen en la séptima posición, a tiro de la zona de Europa League y a tres de los líderes (Leicester, Liverpool y Everton).

En la previa a este compromiso, ambos entrenadores se deshicieron en elogios. El Loco, en conferencia de prensa, fue consultado por ser catalogado como el maestro del estratega español (Guardiola se reunió por más de 11 horas con el argentino para conocer su método de trabajo). Fiel a su estilo, se desligó de ese rótulo: “De ningún modo me siento un mentor. No es como yo me sienta sino cómo lo evidencian los hechos. Si hay un técnico independiente en sus ideas en el mundo, ese es Guardiola. Y no es porque yo lo diga sino porque sus equipos juegan como no juega nadie”.

El ex DT de la selección argentina y chilena hizo una enorme valoración de su trabajo y de su estilo. “Yo creo que Guardiola le hizo mucho daño al fútbol porque, sin quererlo, inventó un sistema que es cómo se defiende a un equipo de Guardiola. Detrás del círculo central, en propio campo, diez jugadores: ese es un sistema para neutralizar el fútbol que propone Guardiola. Es muy común ver que a un equipo al que se le atribuye superioridad se le enfrente reduciendo el campo. El campo tiene 30 metros de largo y 50 de ancho, y ese es un procedimiento defensivo”.

Pep, por supuesto, también devolvió la pared: “Marcelo es la persona a la que más admiro en el mundo del fútbol. Es el entrenador más auténtico en cuanto a cómo dirige a sus equipos, es único. Nadie lo puede imitar, es imposible. Mi teoría es que los entrenadores no dependen de los títulos, ya que siento que estoy muy lejos de tener su conocimiento. Mis equipos han ganado más títulos que los suyos, pero en cuanto a conocimiento del juego o a la forma de entrenar, estoy lejos de él”.

El entrenador de los Ciudadanos, que acumulan una victoria ante Wolverhampton y una caída ante Leicester, también elogió el estilo de juego de su adversario: “El Leeds es un equipo completamente diferente a cualquier otro de la Premier League. Tenemos que jugar nuestro juego. Hay muchos, muchos aspectos en un partido. Tenemos que controlarlo”.

Ambos equipos ya se han enfrentado antes en el Elland Road. Los números muestran seis victorias y tres derrotas a favor del Leeds United. La última vez que se vieron las caras en este certamen fue en marzo de 2004, con una victoria por 2 a 1 para los de Yorkshire del Oeste.

Probables formaciones:

Leeds United: Illan Meslier; Luke Ayling, Robin Koch, Liam Cooper, Stuart Dallas; Kalvin Phillips, Hélder Costa, Ezgjan Alioski, Rodrigo, Mateusz Klich; Patrick Bemford. DT: Marcelo Bielsa.

Manchester City: Ederson; Kyle Walker, Rúben Dias, Aymeric Laporte, Benjamin Mendy; Fernandinho, Rodri, Riyad Mahrez, Kevin De Bruyne, Ferrán Torres; Raheem Sterling. DT: Pep Guardiola.

Estadio: Elland Road

Hora: 13.30

Televisación: ESPN 2

