Cambio inesperado en la Fórmula 1: el anuncio de Red Bull Racing que disparó los interrogantes en la competencia

Red Bull dejará de tener motores Honda para 2022 (Foto: Reuters)

Había sido una de las noticias más importantes de la grilla en 2019 cuando Red Bull Racing decidió abandonar su histórico acuerdo con Renault para pasarse a los motores Honda. El nuevo vínculo fue demasiado breve: la empresa japonesa anunció en las últimas horas que dejará la Fórmula 1 a fines de la temporada 2021.

De este modo, se vuelve a barajar el escenario de la categoría más importante de automovilismo y de la esudería con más peso después de Mercedes en los últimos años. Red Bull Racing, y su equipo satélite Alpha Tauri, deberán buscar un nuevo proveedor de unidades de potencia para el 2022, año en el que la F1 sufrirá un cambio profundo en sus reglamentaciones.

Todavía no hubo un anuncio sobre qué empresa acompañará a Red Bull Racing y Alpha Tauri en 2022. “Si bien estamos decepcionados de no continuar nuestra asociación con Honda, estamos enormemente orgullosos de nuestro éxito conjunto, entregando cinco victorias y 15 podios para ambos equipos. Nuestro enfoque conjunto para el resto de las temporadas 2020 y 2021 no ha cambiado, luchar por las victorias y el desafío por el campeonato. Nos tomaremos el tiempo que se nos brinde para evaluar más a fondo y encontrar la solución de unidad de energía más competitiva para 2022 y más allá”, señaló el director del equipo Christian Horner, en declaraciones que ofreció el sitio oficial de la escudería.

La compañía asiática explicó que la decisión se debe a que la industria automóvil atraviesa “un período de gran transformación” y que decidieron aunar sus esfuerzos creativos en “alcanzar la neutralidad en su huella de carbono en 2050” como un objetivo por las “iniciativas medioambientales” de la empresa.

Honda había reaparecido en la F1 en 2015 acompañando a McLaren (Foto: Reuters)

Habían reaparecido nuevamente en la F1 durante el 2015 como proveedor de motores de McLaren, aunque ese nuevo desembarco no había sido satisfactorio. Honda había estado como equipo propio hasta 2008, cuando decidió separarse de la máxima categoría. Tras siete años de ausencia, llegó a McLaren, pero recién en 2019 volvieron a protagonizar un triunfo gracias a la actuación de Max Verstappen en el GP de Austria a bordo del Red Bull. “Al principio, Honda experimentó una serie de dificultades; sin embargo, al demostrar la fuerza colectiva ha logrado un alto nivel de competitividad”, expresaron en un comunicado.

El gran interrogante ahora de cara al 2022 está centrado en saber con quién acordará Red Bull para seguir siendo uno de los equipos más importantes de la competencia. La empresa que desembarcó en 2005 inició su vínculo a nivel motores con Renault dos años más tarde y sostuvo ese fructífero acuerdo hasta 2018 cosechando cuatro títulos de constructores y tres segundos puestos.

Con la salida de Honda, la F1 tiene actualmente a tres proveedores de motores: Mercedes, Ferrari y Renault. Todo es un enorme signo de pregunta ahora para el team que hoy en día ese el único que le presente batalla a las Flechas Negras de Lewis Hamilton y Valtteri Bottas, ambos encaminándose a ser 1 y 2 del campeonato de pilotos sin demasiados reparos.

