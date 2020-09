“Me está costando sacar las cosas positivas, y la verdad eso sí me tiene muy preocupado”, indicó Tuca Ferretti, tras la derrota de Tigres ante Chivas

Ricardo Ferretti reconoció que existe procupación por lo que ha mostrado el equipo (Foto: Reuters/Edgard Garrido)

Las Chivas de Guadalajara ganaron 3-1 a los Tigres, en el duelo correspondiente a la octava jornada del Torneo Guard1anes 2020, situación con la que terminaron una racha de más de una década sin ganar en el Estadio Universitario.

Al interior del club tenían la confianza de que sería el encuentro que les ayudaría a mejor la situación y tras el resultado, Ricardo “Tuca” Ferretti, entrenador de los Tigres, admitió en conferencia de prensa que se empeoró la situación en el equipo, “vamos a seguir buscar ser estables y no caer en desesperación, pero naturalmente hay mucha preocupación de mi parte […] aparte de que el equipo no ganó, tiene distracciones y eso me preocupa mucho”.

Uno de los antecedentes, era que la organización tapatía no había sumado un triunfo desde el torneo Bicentenario 2010. Las anotaciones de Chivas fueron de Uriel Antuna, José Juan Macías y Jesús Ricardo Angulo, por Tigres el gol fue de André-Pierre Gignac.

Al estratega se le conoce por la forma en la que les exige a sus jugadores, tanto en los entrenamientos como en los partidos. Puntualizó que después de los encuentros no es una persona que vaya y les grite a los futbolistas tras un mal resultado, porque es una situación que puede causar problemas, y las observaciones las hace después, con calma.

Ricardo Ferretti mencionó que simpre busca el lado positivo, pero que ahora le está costando trabajo (Foto:EFE/José Méndez/Archivo)

“Yo siempre busco ver las cosas buenas y después saber qué es lo que tengo que mejorar. Me está costando sacar las cosas positivas, y la verdad eso sí me tiene muy preocupado”, añadió.

Los universitarios se colocan en el sitio número 11 de la clasificación general, al acumular 10 unidades de 24 posibles. Los últimos cuatro encuentros ha sumado dos derrotas y dos empates.

Ferretti aclaró que no ve que el equipo esté agonizando ante los resultados en los últimos partidos. “Se olvida muchas veces lo que ha hecho el equipo. Agonizando no está. Yo creo que no estamos jugando bien al fútbol. Tenemos que mejorar en lo futbolístico y si no lo hacemos vamos a seguir padeciendo este tipo de situaciones”.

Cabe señalar que la franquicia acumula 11 clasificaciones sucesivas a la liguilla y sus últimos cuatro campeonatos los obtuvieron en el Apertura 2015, Apertura 2016, Apertura 2017 y Clausura 2019.

Chivas ganó 3-1 ante Tigres (Foto: Twitter@Chivas)

Los resultados han hecho que la afición pida la salida de “Tuca” Ferretti y el estratega entiende la molestia que los fanáticos, “nosotros no estamos dando los resultado. La responsabilidad es mía, porque soy el entrenador, elijo los jugadores para ponerlos en la cancha […] Hoy veo que no todos están a un nivel que se pudiera comprarse con lo de hace años o el año pasado . Nosotros no tenemos una excusa para lo que está pasando”.

El siguiente duelo de los regiomontanos será ante León, en el Estadio León, el miércoles 9 de septiembre a las 17 horas (Jornada 9) y el sábado 12 de septiembre, reciben en el Estadio Universitario a Santos, a 19:00 horas.

En tanto, las Chivas recibe en el Estadio Akron a Querétaro, el martes 8 de septiembre a las 21:00 horas (Jornada 9) y el viernes 11 de septiembre se enfrentará a Necaxa, en el Estadio Victoria, a las 19:30 horas.

