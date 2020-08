Asistió a una reunión y se contagió de COVID-19: Diego Reyes, futbolista mexicano, se arrepintió de no seguir las medidas de salud

Diego Reyes, futbolista mexicano, se arrepintió de no seguir las medidas de salud (Foto: Especial)

Diego Reyes, uno de los tres futbolistas que asistió a una fiesta de cumpleaños, informó este lunes que dio positivo a COVID-19. El defensor de los Tigres de la UANL aceptó haber cometido un error al no seguir las recomendaciones de la Secretaría de Salud (SSa).

Por medio de un comunicado, el también seleccionado mexicano comentó que se sometió a una prueba para detectar el nuevo coronavirus y salió positivo. “Gracias a Dios estoy bien y en este momento no presento ningún síntoma”, detalló.

Comentó que compartió esta información porque quiere seguir siendo un “buen ejemplo para los niños y jóvenes mexicanos”. “Hoy me doy cuenta de lo importante que es seguir las recomendaciones del sector Salud”, agregó Reyes.

“Por ello les pido que las sigan al pie de la letra y no cometan el mismo error que pude haber cometido yo”, instó el zaguero felino en el documento publicado en sus redes sociales.

Comunicado de Diego Reyes (Foto: Twitter/ @Diego_Reyes13)

Y es que, el primero de agosto, Hugo González, portero de Monterrey, festejó su cumpleaños número 30. Además de que asistieron amigos y familiares del meta, estuvieron presentes el colombiano Dorlan Pabón, de los Rayados, y Diego Reyes.

“Estoy tranquilo y seguro que esto pasará pronto, porque en 10 años de carrera siempre he tenido un comportamiento ejemplar e intachable. He demostrado que estoy para grandes retos, y hoy me comprometo a no bajar la guardia, siguiendo al pie de la letra las recomendaciones de salud”, indicó Diego.

Gracias por su comprensión y respeto, espero estar pronto entrenando de nuevo con el equipo, dando lo mejor de mí

Minutos antes del comunicado del jugador, Tigres también se pronunció al respecto del positivo. Aunque no señaló el nombre del jugador al que se le realizaron las pruebas, como se ha hecho comúnmente en los anuncios de este tipo de situaciones en la Liga MX.

Comunicado de los Tigres de la UANL (Foto: Club Tigres)

En un comunicado, el club universitario mencionó que el pasado viernes 7 de agosto “se realizó una prueba de COVID-19 a uno de nuestros jugadores”. “El resultado arrojó positivo y asintomático, por lo que de parte de nuestro cuerpo médico se le indicó quedarse en aislamiento en casa”, detallaron.

“En el Club Tigres estamos decididos a trabajar en beneficio de la salud de todos, respetando las medidas y protocolos establecidos por la Liga y el sector salud, para continuar con nuestra participación en el Guard1anes 2020”, finalizaron.

Vale recordar que Diego Reyes no jugó el partido pasado contra los Xolos de Tijuana, donde empataron a cero goles. Sin embargo, el defensor sí fue convocado y estuvo en la banca durante el encuentro.

La fiesta de cumpleaños

El portero estaba celebrando su cumpleaños número 30, donde estuvieron dos jugadores más, una conductora de televisión y hasta una banda musical (Foto: Especial)

El sábado 1 de agosto, Hugo González festejó sus 30 años de vida con familiares y amigos. Entre los asistentes estuvieron el colombiano Dorlan Pabón, de los Rayados, y el mexicano Diego Reyes.

Esto se dio a conocer por las fotografías compartidas en la cuenta de Instagram de la comunicadora Verónica Sánchez, quien también estuvo en la celebración. Además de la presencia de los futbolistas, se puede apreciar hasta una banda de música norteña.

Tras el escándalo en los medios de comunicación, Dorlan Pabón dio su versión de la historia por medio de su cuenta de Instagram. “Pasé el día de ayer (sábado 1 de agosto) a saludar a mi vecino (Hugo González), quien vive a escasos dos metros de mi casa, quien se encontraba en familia compartiendo su día, pasé a darle un saludo de cumpleaños”, escribió el delantero.

También, Diego Reyes habló sobre el tema en su cuenta de Twitter. “Ni empiecen... Fui a darle su regalo de cumpleaños a mi compadre Hugo y me fui porque hoy tuvimos un entrenamiento temprano. Investiguen bien antes de hablar. Buen domingo y bendiciones!”, explicó.

Diego Reyes aclaró sólo fue a darle un regalo a su compañero de selección (Foto: Twitter/ @Diego_Reyes13)

Hugo González no se pronunció en sus redes sociales, pero le contestó a Reyes con un pequeño comentario. “¡Hablan por hablar mi hermano!”, lamentó el portero regiomontano.

Monterrey, al saber del tema, tomó cartas en el asunto y señaló en un comunicado que no se cumplieron los protocolos internos. Además, indicaron que platicaron con los dos futbolistas y decidieron que jugarían contra el León, donde La Pandilla perdió 1-0.

“Los dos integrantes del plantel de jugadores del primer equipo permanecerán en aislamiento y bajo observación médica, y el día de hoy (domingo) serán sometidos a nuevas pruebas de COVID-19”, detalló la institución rayada.

Sin embargo, tras descartar que contrajeron la enfermedad, ambos jugadores fueron titulares en la jornada 3 contra Santos Laguna. El partido terminó empatado 2-2, gracias a una anotación de último minuto del juvenil Daniel Parra.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS

Hugo González, futbolista mexicano, hizo una reunión en plena epidemia y Rayados lo separa del equipo

El “Matador” Hernández se burló sin piedad del escándalo en Monterrey por la fiesta de Hugo González

Qué nombres son los que suenan para dirigir a las Chivas luego de la salida de Luis Fernando Tena

Previa del encuentro: Tigres UANL - Puebla