“El árbitro ya no es la máxima autoridad”: la dura crítica del Tuca Ferretti sobre el VAR y el trabajo de los silbantes

Tuca Ferretti habló sobre el VAR y el trabajo de los silbantes (Foto: Miguel Sierra/ EFE)

Luego de la derrota de Tigres, el técnico Ricardo “Tuca” Ferretti explotó contra el arbitraje de la Liga MX. A su parecer, los silbantes ya no tienen “autoridad” dentro del terreno de juego y sólo están a la espera de lo que marque el VAR, el sistema de videoarbitraje que se usa desde hace un par de años.

“Mi punto de vista es que, cuando iba a usarse este medio (VAR), yo pensaba que la máxima autoridad iba a ser el árbitro en la cancha, quien iba a tomar las decisiones por si tenía duda”, comentó el estratega brasileño en conferencia de prensa.

Sin embargo, en su opinión, los silbantes del campo sólo esperan las indicaciones de los asistentes en la cabina de video. “Siento que hoy en día, los árbitros como el VAR toman posiciones cómodas para el árbitro (central), pues ya no comete errores y que decidan arriba”, aseguró el naturalizado mexicano.

“Creo que es una buena arma para utilizarse y quien debería usarlo es el árbitro. Me pongo en su lugar y, si tengo duda, voy y reviso. No tengo duda, que no me digan. Cae en la situación en que el árbitro no toma decisiones importantes para nada”, detalló.

Los silbantes del campo sólo esperan las indicaciones de los asistentes en la cabina de video, de acuerdo con Ferretti (Foto: Twitter/ @TolucaFC)

Para el Tuca, “el árbitro ya no es la máxima autoridad”, por lo que la FIFA debería tomar cartas en el asunto. “La FIFA debería revisar esta situación. Para mí el árbitro debe tomar las decisiones y si tiene duda, revisar con el VAR”, agregó.

Explicó que, para él, el primer gol del Toluca no debió ser válido. “Tenemos muchas dudas en el primer gol aunque se revisó y no creemos que sea gol legítimo”, señaló sobre el tanto del argentino Enrique Triverio.

Al final, los de la UANL perdieron (3-2) contra los Diablos Rojos, en un encuentro donde los visitantes iban ganando. Sin embargo, Ferretti reconoció que su equipo cometió errores importantes para que el resultado fuera adverso.

“No hicimos un mal partido en una cancha complicada y bien dirigido. Creo que un empate hubiera sido justo, pero pedir justicia en el fútbol es difícil y no puedes cometer errores de distracción, principalmente en la defensa”, apuntó.

El Tuca explicó que, para él, el primer gol del Toluca no debió ser válido (Foto: Twitter/ @TolucaFC)

Esta no es la primera vez que un técnico del fútbol mexicano se queja del arbitraje en el presente torneo. En ocasiones anteriores, Gabriel Caballero, de los Bravos de Juárez, y Guillermo Almada, de Santos Laguna, han señalado que los silbantes han tomado decisiones que les han perjudicado.

De hecho, Arturo Brizio, presidente de la Comisión de Arbitraje de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), anotó que hay una “intervención mayor del VAR”. Por tal motivo, señaló que el organismo a su cargo trabajará para ajustar en esta situación.

“A partir de la próxima jornada (fecha 5) veremos un ajuste del VAR que seguramente serán menores buscando volver a los orígenes. Es decir, al error claro y obvio del árbitro y solo subsanar aquellas injusticias deportivas que pueden incidir en los resultados”, señaló en un comunicado.

Toluca puede mejorar

José Manuel de la Torre celebró la victoria de este domingo contra los Tigres (Foto: Twitter/ @TolucaFC)

José Manuel “Chepo” de la Torre, técnico de los choriceros, celebró la victoria de este domingo contra los Tigres. No obstante, aseguró que su plantel no ha dado el 100% de su capacidad.

“El hecho de ganarle a Tigres es importante porque es un equipo fuerte con gran plantel y un cuerpo técnico muy capaz. Sabemos que tenemos un techo más alto y que el equipo se ha ido consolidando poco a poco y que estos resultados nos ayudan mucho a reforzar todas las líneas”, comentó el Chepo en conferencia de prensa.

Aunque señaló que el club regiomontano es un gran equipo, declaró que el triunfo de sus futbolistas no fue sorpresa. “No es sorpresa porque trabajamos para ganar, a cualquier rival y en cualquier cancha. El equipo trabajó fuerte para sacar el resultado. Fue un resultado satisfactorio”, acotó.

El Chepo aseguró que su plantel no ha dado el 100% de su capacidad (Foto: Twitter/ @TolucaFC)

Por último, coincidió con el Tuca sobre la autoridad del árbitro central. “Cada quien tiene su opinión y es respetable. Lo que creo es que muchas decisiones el árbitro las tiene que tomar en la cancha”, indicó.

“Las que son dudosas son las que se revisan. Lo importante es que el árbitro tome la decisión. Hay jugadas de cajón y no de interpretación, pero son otras situaciones”, concluyó el técnico mexicano.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Toluca vence 3-2 en su estadio frente a Tigres UANL

Así lucen las primeras remodelaciones del Estadio Azteca de cara al Mundial 2026

Negaron suspensión definitiva a Guillermo Álvarez, presidente de Cruz Azul, contra orden de aprehensión

Mostraron al Chicote Calderón en supuesta fiesta en plena pandemia; el futbolista aseguró que es una foto “vieja”