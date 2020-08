Se postergó el regreso al boxeo de Mike Tyson: las razones

Editorial use only. No book cover usage. Mandatory Credit: Photo by Our House Films/Kobal/Shutterstock (9427677b) Mike Tyson "Kickboxer: Retaliation" Film - 2018

El combate de regreso al boxeo del estadounidense Mike Tyson, de 54 años, contra Roy Jones Jr. se retrasó, según informó este martes el ex campeón mundial de peso pesado, luego de los rumores que había circulado en los últimos días.

“Cambiar la fecha al 28 de noviembre le dará a más gente la oportunidad de ver el mayor regreso en la historia del boxeo”, dijo el estadounidense en un comunicado de Triller, la plataforma que ofrecerá este combate de exhibición por Internet. ”Este inconveniente temporal durará más tiempo que Roy Jones Jr. Más vale que esté listo, vengo con toda la fuerza”, subrayó.

”¡Estoy listo y me mantengo listo, el 28 de noviembre va a ser épico!”, dijo de su lado Jones Jr., de 51 años.

Triller señaló que, dado el enorme interés que ha despertado este combate que se celebrará en Los Ángeles, agregará más peleas al evento, que se podrá seguir también por televisión de pago. En los otros combates anunciados este martes, el sueco Badou Jack, ex campeón mundial en dos categorías, enfrentará al estadounidense Blake McKernan y el británico Viddal Riley al estadounidense Rashad Coulter. Otro enfrentamiento ya anunciado es el del ex jugador de la NBA Nate Robinson y la estrella de Youtube Jake Paul.

ESPN reportó que el retraso del evento al 28 de noviembre, coincidiendo con el fin de semana en que Estados Unidos celebra el Día de Acción de Gracias, se debe a que los organizadores necesitaban más tiempo para cerrar la venta de derechos televisivos en el extranjero y otros detalles.

El combate a ocho asaltos entre Tyson y Jones Jr. tendrá lugar en el Dignity Health Sports Arena de Los Ángeles, con la aprobación de la comisión atlética del estado de California. Iron Mike lleva 15 años apartado del ring tras una derrota contra el irlandés Kevin McBride, concluyó su carrera con un balance de 50 victorias y 6 derrotas con 44 nocauts, mientras que su rival, que fue campeón mundial en cuatro categorías entre 1993 y 2004 y luchó por última vez en febrero de 2018, cuenta con un registro de 66-9 con 47 nocauts.

Roy Jones Jr, de 51 años, durante la ceremonia de pesaje previa a la pelea frente a Enzo Maccarinelli, en Moscú, Rusia, en diciembre de 2015 (Reuters)

En diálogo con TMZ a principios de agosto, el ex rey de los pesados declaró: “Esto es buscar y destruir y estoy ansioso por recuperar mi gloria”. Y agregó: “Si se presenta la oportunidad lo noquearé, siempre la estoy buscando”.

Por su parte, Jones Junior explicó en una entrevista con ESPN: “Sé cómo divertirme arriba de un ring, tratando de hacer lo que mejor pueda, pero al mismo tiempo conozco a Mike. Mike es como un pitbull cachorro, que se pierde en su mente y que lo único que conoce es ‘Voy a por la pelea’, eso es lo único que él conoce, ir a por la pelea”. Ganador de numerosos títulos mundiales en diferentes categorías –medio, supermediano, semipesado y pesado–, sabe que no puede subestimar el desafío. Y tiene un plan. “Si no mata rápido, tiene un problemas entre sus manos. ¡Si no lo hace rápido, su trasero me pertenece!”, aguijoneó en un video que difundió TMZ.

