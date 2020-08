Así fue la experiencia más aterradora de Mike Tyson: buceó en medio de un “tornado de tiburones”

Mike Tyson nadando con tiburones





Mientras prepara su regreso al boxeo, Mike Tyson ha encontrado unos rivales impensados para él y para el mundo entero: tiburones. Aparentemente, como pocos seres humanos se animaron a enfrentarlo, tuvo que descender al fondo del mar para encontrar nuevos y temibles rivales.

El ex púgil fue la celebridad invitada a “La semana del tiburón”, un especial que dese hace años realiza Discovery Channel que se estrenó este domingo, y pudo vencer sus miedos para sumergirse en el agua y conocer el mundo submarino.

“Igualo esto a superar mi miedo de volver al ring a los 54 años. De esta experiencia en Shark Week aprendí que cualquier cosa que me intimide, aún soy capaz de enfrentar el reto de superar cualquier cosa que me evite de lograr mi misión en la vida, o de alcanzar mi más alto potencial en la vida, y de acercarme más a Dios”, declaró el ex púgil boxeador estadounidense al sitio oficial del canal. “Tomé este reto para superar miedos que aún tengo en mi vida”, contó.

Tyson admitió que estaba asustado antes de lanzarse al agua

El ex campeón mundial de los pesos pesados viajó hasta las Bahamas y junto a un equipo de especialistas realizó buceo embarcado en una zona plagada de tiburones. Allí, Iron Mike se encargó de dominar a uno de los escualos con una técnica que le enseñaron horas antes y que consistía en tomarlo del hocico y acariciarle el la espalda. Una vez realizado esto, el animal se tranquilizó y quedó anestesiado junto al ex boxeador, quien ayudó a colocarle una cámara en una aleta.

“No estábamos en una piscina, sino en aguas abiertas. Era muy seguro, porque teníamos unos quince buzos de seguridad alrededor. Lo más complicado para mí fue mantener la temperatura corporal con el agua a 12 grados”, contó el estadounidense después de la emisión del show.

En 2017, el atleta que participó de este programa fue Michael Phelps, quien disputó una carrera virtual contra un tiburón blanco. El nadador, ganador de 23 medallas de oro en los Juegos Olímpicos, completó los 100 metros en 38,1 segundos, pero el tiburón ganó la carrera con 36,1 segundos.

La carrera entre Michael Phelps y un tiburón blanco





Mike Tyson regresará al ring a los 54 años para un combate de exhibición contra el también estadounidense Roy Jones Jr., de 51 años, el 12 de septiembre en Los Ángeles. El ex púgil, que lleva 15 años apartado del ring tras una derrota contra el irlandés Kevin McBride, participará de un combate a ocho asaltos en el Dignity Health Sports Arena de Los Ángeles, según un comunicado subido a la web de su nuevo proyecto deportivo, “Legends Only League”.

El ex peleador de Brooklyn (Nueva York) afirmó que quiere demostrar cómo las personas mayores todavía pueden causar emoción en el reino de los deportes: “Esto es porque yo puedo hacerlo y creo que otras personas creen que pueden hacerlo”, y agregó: “No estamos acabados. Alguien dice que las personas mayores están acabadas, pero tienen más aficionados que los chicos que están entrenando ahora”.

