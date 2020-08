“Tiene todos los huesos de la cara rotos”: el preocupante parte médico sobre el ciclista accidentado en el Tour de Polonia

El ciclista de los Países Bajos Dylan Groenewegen será demandado por el equipo del accidentado (REUTERS/Pascal Rossignol)

La imagen estremece. Lo que tuvo que haber sido una definición apasionante por ver quién se consagraba como el ganador de la primera etapa del Tour de Polonia de ciclismo terminó en una tragedia que se pudo haber evitado. El primero en cruzar la línea de meta fue Dylan Groenewegen, del equipo Jumbo-Visma, pero horas después fue descalificado por haber encerrado a Fabio Jakobsen, del Deceunick-Quick Step, cuando su compatriota neerlandés intentó superarlo en el cierre de la prueba.

Una vez que se produjo el accidente en la línea de llegada, la peor parte se la llevó Jakobsen. El joven corredor de 23 años sufrió el aplastamiento del paladar y el tracto respiratorio superior, razón por la cual tuvo que ser intubado de urgencia para salvarle la vida. En las últimas horas, fue el jefe del equipo donde compite el ciclista que terminó en grave estado el que se pronunció sobre lo sucedido y habló del estado de salud del oriundo de los Países Bajos.

“Su condición es grave, afortunadamente no se han visto afectados órganos vitales, está estable, pero las próximas horas son importantes. Intentarán despertarlo. Todos los huesos de su cara están rotos. Es realmente muy grave”, dijo Patrick Lefevere en diálogo con la agencia Belga.

Además de dar un panorama de la situación médica del ciclista de su equipo, el gerente de Deceunick-Quick Step apuntó contra el otro protagonista de la definición de la carrera. “Fue un acto muy sucio de Groenewegen. No se hacen este tipo de cosas. Ya hemos presentado una queja formal ante la UCI y haremos lo mismo con la policía en Polonia. No dejaremos pasar esto. He visto este sprint docenas de veces. No entiendo en absoluto la acción de Groenewegen. Un corredor tiene que mantenerse en su línea”, advirtió.

Este jueves se informó sobre un nuevo parte médico que actualizó el estado de salud de Jakobsen. Según establece el comunicado que difundió el equipo, los exámenes revelaron que el ciclista no sufrió lesiones cerebrales o de la columna vertebral. Además, los estudios confirmaron que debido a la gravedad de sus múltiples lesiones, se mantiene en coma inducido y monitoreado por los profesionales en el hospital Wojewódzki Szpital en Katowice, lugar al que fue trasladado en helicóptero tras el accidente.

El informe de los doctores también indicó que se le realizó una cirugía facial para restablecer sus heridas en la cara por el fuerte impacto tras su caída. Tiene daños en el pecho que le afectan a la respiración.

Patrick Lefevere también confirmó que Richard Plugge, jefe del equipo donde corre el ciclista señalado como el autor principal del accidente, se comunicó para interiorizarse de la situación de Fabio Jakobsen. “Le dije que pensaba que era valiente de su parte llamarme, pero también le dije que no entendía la maniobra de Groenewegen”.

A la espera de la evolución del atleta neerlandés, que se encuentra en coma inducido por los médicos para suministrarle las medicinas necesarias, Lefevere organizó un vuelo privado para la familia del ciclista, al que también asistirá el psicólogo del equipo, Michael Verschaeve. “Es un duro golpe para el equipo, deja secuelas y hay que manejarlo de manera profesional con personas capacitadas para ello”, concluyó.

