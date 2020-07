Evander Holyfield estalló tras enterarse de que Mike Tyson no lo eligió como rival para su vuelta al boxeo

Holyfield se pronunció tras enterarse de la noticia - REUTERS/Steve Marcus

El anuncio de Mike Tyson recorrió el mundo. El legendario ex boxeador confirmó que protagonizará su vuelta a los cuadriláteros el próximo 12 de septiembre junto a Roy Jones Jr, otro hito del boxeo más reciente. Mientras que muchos se pusieron felices tras enterarse del regreso al boxeo de Iron Mike, otros lo cuestionaron.

Es el caso de Evander Holyfield, con quien desde mayo se venía especulando que sería él su rival y no el estadounidense de 51 años. Tras enterarse de esa noticia, The Real Deal dio su opinión acerca de lo ocurrido.

“Mike ha querido otra exhibición antes de pelear conmigo. Habíamos hablado de eso, pero no había nada sólido en el papel”, aseguró a “BoxingScene”.

Ambos ex púgiles mantuvieron conversaciones desde mayo (@merisdesigns)

“Sabíamos que queríamos hacerlo primero. Al hacer esto, puede estropear un futuro combate contra mí. Cuando haces una segunda pelea, la gente te juzgará por cómo ha sido la primera. Es posible que los aficionados no quieran volver a verlo”, consideró el ex boxeador de 57 años.

“¿Realmente quiere pelear conmigo? Todos quieren vernos a mí y a él peleando, entonces, ¿qué está haciendo?”, se preguntó Holyfield, acerca de lo que podría haber sido una trilogía de este combate que ya se llevó en dos oportunidades en 1996 y 1997.

“No puedo especular. Lo que pasó ha sucedido. Solo estaba tratando con una persona. Llamaré a mi chico (representante) y veré qué elegimos hacer”, explicó el ex campeón mundial de los pesos pesados.

“No es que fuera una garantía (la pelea con Tyson). Las personas hacen lo que eligen hacer. No tengo ningún problema con que las personas elijan y tomen una decisión basada en la dirección en la que quieren ir. Eso está bien para mí. Solo tenemos que seguir adelante”, agregó.

Ambos protagonizaron una histórica pelea en la que Tyson terminó descalificado

Finalmente, Evander Holyfield reconoció que, “tengo bastantes oponentes. Estamos viendo. No quiero abrazarme a algo que puede no pasar. Yo voy a hacer lo mío y seguir practicando”.

“He estado entrenando no por una pelea con Tyson. Entreno porque eso es lo que hago. No me voy a quemar pensando “¿cuándo va a suceder?”, concluyó el ex boxeador que superó a Tyson por nocaut técnico en su primer enfrentamiento, mientras que en el segundo ganó por la descalificación de su rival.





