Vela tomó la mejor decisión para él y su familia: Chicharito

Ambos delanteros mexicanos esperan la llegada de su segundo hijo (Foto: Especial)

A dos días de debutar con Los Ángeles Galaxy en el mini torneo de fútbol de Estados Unidos “MLS is Back”, Javier “Chicharito” Hernández habló sobre su compromiso de trascender en el certamen y lo difícil que es competir en plena crisis sanitaria provocada por la pandemia de coronavirus.

Y es que a diferencia de Carlos Vela, jugador estrella de Los Ángeles FC, “Chicharito” optó por continuar con su equipo pese al brote de COVID-19. Esto luego de que su compatriota se retiró del certamen para salvaguardar a su familia, pues su pareja Saioa Cañibano está esperando a su segundo hijo.

Misma situación que la de Javier Hernández, debido a que su pareja Sarah Kohan tiene a su pequeño Noah y está embarazada. Sin embargo, el máximo goleador de la selección mexicana pidió que no los compararan y respeto la “sabia” decisión del ex jugador de la Real Sociedad de España.

Así lo dijo este sábado en entrevista con el canal de televisión de la MLS:

No quiero que se haga una comparación, ni mucho menos. Tengo una relación con Carlos de muchos años, estuvimos en contacto. No quiero que se me vea como alguien que tomó una buena decisión y Carlos no. Ninguna es mejor ni peor que otra. Estoy feliz por él que haya tomado la mejor decisión por él y su familia

Carlos Vela es el actual Jugador Más Valioso (MVP) de la MLS (Foto: EFE)

Además, explicó que platicó su decisión con su pareja, e incluso su hermana viajó para cuidarla de su embarazo y apoyarla en el cuidado del pequeño Noah.

Fue una decisión difícil, pero nosotros contamos con la ayuda de mi cuñada que viajó de Nueva York. Es complicado, pero yo quería venir y tratar de ganar este torneo. Lo discutimos en casa y fue nuestra decisión

No obstante, confesó que sí le hubiera gustado enfrentarlo el próximo 18 de julio cuando se dé una nueva edición del “Clásico del Tráfico” entre las dos franquicias angelinas.

(Vela) Es el mejor jugador en la liga hubiera sido especial jugar el Tráfico con los dos, pero fue una decisión sabia para él y su familia

Javier solo ha jugado dos partidos con LA Galaxy sin poder marcar gol (Foto: Instagram/lagalaxy)

“Chicharito” dijo sentirse seguro dentro del complejo de ESPN Wide World of Sports en Orlando, Florida, donde se realizará todo el torneo: “ No estaría aquí si no me sintiera seguro (...) La MLS tiene un gran protocolo para mantenernos sanos y evitar el contagio ”, sostuvo.

Javier Herández se incorporó al LA Galaxy en enero pasado, siendo su fichaje estelar del 2020. Sin embargo, solamente disputó dos partidos oficiales antes del parón por la pandemia y no ha podido marcar gol en partido oficial con su nuevo club.

Eso es parte de todo esto, devolverle (al club) esa confianza que han puesto, hay mucha expectativa en mí y lo tomo con todo agradecimiento. Aquí estoy feliz sin ningún remordimiento alguno

Chicharito llegó para suplir la baja de Ibrahimovic, ex goleador del club (Foto: USA Today)

Más allá de que muchos jugadores ven con una pretemporada los partidos en Orlando, el objetivo del equipo es claro para “Chicharito”.:

Para ganar un torneo así todo se tiene que alinear. Salud, mentalidad, actuaciones en el campo y aun así puede que no alcance. No siempre gana el mejor y es lo lindo de este deporte, no creo que ningún jugador del mundo va a decir que su equipo es malo, está mal y no va a luchar por ganar algo”

LA Galaxy está instalado en el Grupo F junto a Houston Dynamo, Portland Timbers y el LAFC. Su primer juego será este domingo 13 de junio frente a los Timbers.

