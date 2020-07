Técnico del Atlanta United alabó a Jürgen Damm por ser “un jugador con calidad” (Foto: Geoff Burke/ USA TODAY Sports)

A días de la llegada de Jürgen Damm al Atlanta United, el mexicano ya recibió su primer elogios. Su nuevo técnico, Frank de Boer, mencionó que espera buenas cosas del volante ofensivo.

“Siempre ayuda tener este tipo de jugadores en la cancha y puede fortalecer nuestra nómina. Creo que puede complementar a nuestros delanteros muy bien con sus acciones individuales y buenos centros”, explicó desde la concentración en Orlando, Florida, de acuerdo con ESPN.

El estratega holandés señaló que espera que el mexcicano se pueda acoplar al juego del delantero estrella del Atlanta, Josef Martínez. “Jürgen es un jugador que puede jugar de gran manera en ambas bandas con buenos cruces. Especialmente con Josef (Martínez) cuando pueda regresar y aportar lo que mostró el año pasado”, precisó.

Es un jugador con experiencia que ha jugado en los niveles más altos, un jugador con calidad

Damm no estará concentrado con el equipo en Orlando, Florida. Esto porque el mexicano estará en trámites para poder sacar su visa de trabajo en el país del norte de América.

A su vez, el timonel habló sobre el debut de su equipo en el torneo MLS is Back este sábado ante New York Red Bulls. “Nunca sabemos. Después, podemos decir si es beneficioso o no”, explicó Boer sobre el regreso del fútbol a Estados Unidos.

“Creo que todos están entusiasmados de que estemos comenzando algún tipo de competencia. Ya hemos pasado mucho tiempo sin jugar realmente, por lo que es bueno que hayamos comenzado algo y creo que MLS ofrece todo para tratar de mantenernos a salvo”, señaló en relación a la epidemia de COVID-19.

Sobre el ánimo de sus futbolistas, el director técnico destacó que no sabe con seguridad el sentir de la plantilla. “Acabamos de estar (tres) días en el camino ahora mismo. Esperemos que todo esté bien”, apuntó.

“Nos preparamos para el partido con la misma seriedad que otros partidos. No tuvimos una pretemporada normal para este torneo, no hemos jugado 90 minutos. No estamos al cien, pero la calidad ahí está”, apuntó el holandés.

Lo que veo de nuestros jugadores, no parecen preocupados, pero no puedo mirar en sus mentes. Se ve bien en este momento

Y es que el torneo estadounidense se encuentra en el ojo del huracán, pues la sede donde están aislados los futbolistas ya tiene casos positivos. De los 557 jugadores que actualmente se encuentran en Orlando, 19 jugadores en total han sido confirmados como positivos para COVID-19

Sumado a esto, uno de los equipos con más contagios decidió no participar en el torneo MLS is Back. Así lo aclaró en un comunicado de prensa Luchi González, director técnico del FC Dallas, club que tiene 10 positivos confirmados de coronavirus.

Sobre esto, Frank de Boer declaró sentirse seguro a pesar de la situación. “Creo que la gente realmente se siente segura ahora. La MLS, el hotel y Disney están haciendo todo lo posible para sentirnos como en casa y seguros, por supuesto”, aclaró.

Además, este martes la MLS pospuso el segundo partido del torneo, después de que cinco jugadores de Nashville dieron positivo por COVID-19. Es el segundo día consecutivo que los resultados de las pruebas ponen en duda la participación de algún equipo.

El torneo aún está programado para comenzar el miércoles con el partido entre Orlando City y el Inter de Miami del mexicano Rodolfo Pizarro.

