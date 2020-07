Usain Bolt presentó a su primera hija y reveló el curioso nombre que eligieron ponerle junto a su pareja

Usain Bolt se transformó en padre por primera vez junto a su pareja, la modelo jamaiquina Kasi Bennett

Usain Bolt escribió su propia historia en los libros del deporte mundial. Reconocido como el hombre más rápido de la tierra, el velocista que cautivó a los aficionados durante las últimas tres ediciones de los Juegos Olímpicos se coronó en ocho ocasiones como campeón olímpico. Además de ser uno de los grandes atletas del siglo XXI, el oriundo de Jamaica se ganó al público por su cautivante manera de ser: gracioso y carismático, este hombre de 1.95 metros dejó una huella imborrable en la historia del atletismo.

Retirado de las pistas desde 2017 y después de intentar convertirse en jugador de fútbol profesional, Bolt aprovecha sus días en familia junto a su pareja Kasi Bennett, también jamaiquina, y junto a la que se convirtió en padre por primera vez. A través de su cuenta de Instagram, la estrella de Beijing 2008, Londres 2012 y Río 2016 aprovechó el cumpleaños de pareja para anunciar que su hija se llama Olympia Lightning.

De la pequeña niña, que nació el pasado 18 de mayo, todavía no se conocía el nombre, hasta que en las últimas horas y gracias a una publicación del atleta se hizo público el curioso nombre que eligieron el ex velocista y la modelo para su primogénita. “Quiero desearle un feliz cumpleaños a mi novia y para hacerle saber que estoy feliz puedo pasar su día especial con usted. No quiero nada más que felicidad para ti y continuaré haciendo lo mejor que pueda manteniendo una sonrisa en tu rostro”, escribió el hombre que se coronó en 11 oportunidades como campeón del mundo.

El anunció del nombre de su primera hija que hizo Bolt en su cuenta de Instagram

“Ahora hemos comenzado un nuevo capítulo junto con nuestra hija Olympia Lightning Bolt. Espero con ansias lo que el futuro nos traerá, pero me aseguro de que seré la ROCA de esta familia”, agregó Usain en sus redes sociales.

Hace menos de un mes, en el hospital Nuttall de Kingston, la capital del país caribeño, Bolt y Bennett se transformaron en padres primerizos y fue el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, el que hizo el anuncio a través de un mensaje público: “Felicitaciones a nuestra leyenda del sprint Usain Bolt y Kasi Bennett por la llegada de su bebé”.

Al igual que sucedió con Serena Williams, que también le sumó a su único hijo el nombre de Olympia -su referencia de pila es Alexis-, Bolt utilizó una referencia que está íntimamente relacionada con el escenario que lo catapultó como una figura mundial: la ciudad de Olimpia, ubicada en la Antigua Grecia, pasó a la historia como la cuna de los Juegos Olímpicos.

Olympia Lightning nació el pasado 17 de mayo en Kingston, la capital de Jamaica

Además de la referencia a su pasado glorioso, el segundo nombre de la niña también tiene que ver con el éxito deportivo de su padre, ya que Lightning es el apodo que recibió Usain una vez que se transformó en el rey de las pruebas de 100 y 200 metros en el máximo escenario deportivo del planeta.

