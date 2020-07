Trabajar segundos y ganar un millón de dólares: el nuevo negocio de Floyd Mayweather

Ates de su retiro, Mayweather era el deportista que más ingresos tenía en el planeta (Reuters)

Floyd Mayweather es una máquina de generar dinero. El hombre que se retiró del boxeo con el cinturón de campeón del mundo supo ser el deportista con más ingresos del planeta y ahora, alejado de la actividad, sigue sumando negocios para agregarle ceros a su cuenta bancaria.

La última novedad es que el estadounidense de 43 años se sumó a la plataforma Cameo que permite a cualquier usuario solicitar videos dedicatorios de deportistas y celebridades. Por ejemplo, aquel que desee regalarle a alguien un mensaje de su ídolo, simplemente debe elegirlo en el catálogo, escribir las palabras justas y en una semana recibirá el archivo de esta personalidad saludando al agasajado.

Obviamente, las tarifas varían de acuerdo a la celebridad seleccionada. Algunos realizan grabaciones por 5 o 10 dólares, mientras que otros suben su precio a cientos de dólares, como es el caso de Mayweather. Quien seleccione al ex púgil deberá pagar 999 dólares y en un plazo de 7 días recibirá el video. En la web se aclara que es vital escribir el nombre del agasajado y el motivo (graduación, cumpleaños, casamiento, etc.).

El perfil de Floyd Mayweather

“Con mis socios en Stardam Images y Cameo, puede hacer que personalice los mensajes. Soy la celebridad más cara de Cameo y la primera celebridad en comercializar con Stardam Images. Solo queda una cosa por hacer. Sabes qué hacer...”, dice Mayweather en el video en el que publicita sus servicios.

Según publicó el sitio TMZ, el objetivo de Money es ser el primer deportista en conseguir un millón de dólares gracias a este sistema. Un negocio excelente. Los clips de Cameo no superan el minuto, por lo que Mayweather solamente deberá grabar algunos segundos un simple mensaje y esperar que el dinero llegue a su cuenta.

En su perfil del sitio, el hombre que se retiró con un récord de 50 victorias en igual cantidad de presentaciones ostenta cinco estrellas (la mejor calificación posible) gracias al puntaje que le otorgó su primer y único cliente, quien en los comentarios escribió “Gracias!!!!”.

Miles de celebridades están disponibles

Mayweather no es la única estrella en este negocio. En la web se pueden encontrar, músicos, comediantes, actores, cantantes, celebridades de realitys y más de 8.100 atletas y ex atletas. Entre ellos está, por ejemplo, Mike Tyson, quien cobra 500 dólares por sus servicios. El ex púgil lleva grabado varios mensajes y tiene una calificación de 4.9 estrellas además de 32 mensajes de agradecimiento.

Entre las estrellas más destacadas figuran también los ex futbolistas Michael Salgado (USD100), Michael Essien (USD 100), Roberto Carlos (USD 200), ex figuras de la NBA como Isaiah Thomas (USD 245), Gary Paton (USD 625) y Dennis Rodman (USD 750), entre otros.

