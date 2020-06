Un futbolista brasileño acusó a Maxi López de racismo

Marcelo Benevenuto acusó de racista a Maxi López

Como el fútbol se encuentra detenido en la mayoría del planeta a raíz de la pandemia del coronavirus, varios futbolistas aceptan realizar entrevistas de una manera más distendida y contar cosas que en su momento no se animaron a decir. Este es el caso de Marcelo Benevenuto, marcador central del Botafogo.

El defensor brasileño acusó de racismo a Maxi López, durante un clásico ante Vasco Da Gama por la Copa Río en 2019. Según el marcador central, el delantero argentino le gritó en reiteradas ocasiones “Negro de mierda”.

“Respiré profundo para no ser expulsado. Si hubiera podido jugar contra él de nuevo no sé qué hubiese pasado. Lo marqué todo el partido, nos empujamos en el área, él me empujó algunas veces pero después, empezó a decirme que era un negro de mierda”, develó el deportista de 24 años en diálogo con la cuenta de Youtube Canal do TF, Tudo sobre o Glorioso.

Maxi López, actual delantero del Crotone de Italia, estuvo en Vasco da Gama entre 2018 y 2019 (@officialmaxilopez)

Prosiguiendo con su relato, el hombre de Botafogo sostuvo que el actual punta del Crotone de Italia (milita en la Serie B) “fue el jugador más estúpido contra el que jugué. Respiré hondo muchas veces”. Y luego, añadió: “No le hice nada en el partido y esto no lo hablé con nadie. Y me controlé todo el partido, pero cuando llegué a mi casa, me senté y pensé: ‘Si jugamos de nuevo contra Vasco, me voy expulsado’".

Vale destacar que esta no es la primera vez que acusan de racismo a Maxi López a lo largo de su carrera. Fue en 2009, cuando defendía la camiseta de Gremio de Porto Alegre en un partido de semifinales de la Copa Libertadores ante Cruzeiro (los de Belo Horizonte avanzaron a la final, donde cayeron ante el Estudiantes de Alejandro Sabella).

El ex Milan y Barcelona fue demorado en una comisaría. Elicarlos declaró que el goleador dijo “mono” en una discusión dentro de la cancha.

