Hace unos días, en diálogo con Fox Sports, Maxi López había dado detalles de la relación que construyó con Ronaldinho en el Barcelona, club al que arribó a principios de 2006, a cambio de 6 millones de euros. "Llegué a mi primera experiencia en Europa en un plantel con muchísimos jugadores importantes y me sentaron al lado de él. Me ayudó adentro y afuera de la cancha. Venía a casa y me pateaba la puerta porque en los primeros meses me costaba entrar en la dinámica de todo, y me venía a buscar, me llevaba a comer... Me llevaba de acá para allá”, detalló.