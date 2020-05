La explicación de Ricardo Gareca sobre su exótico look que se despertó los memes en las redes

El look de Ricardo Gareca en cuarentena

Ricardo Gareca mandó una serie de saludos para distintos fanáticos por video desde su cuarentena en Perú y sorprendió a propios y extraños por el inesperado look que mostró. Con su característico pelo largo pero con una barba tupida, el Tigre explicó por qué decidió adoptar un estilo estético distinto al habitual.

“La barba es como que, cómo te podría decir, la vivo así esta cuarentena... Decidí vivirla de esta manera. En un primer momento dije no me afeito hasta que esto termine; supongo yo que terminará en algún momento”, dijo en la entrevista que brindó al programa radial ¿Cómo te va? que se emite por Radio del Plata. “A veces pierdo la noción de algunas cosas. Creo que ya pasamos los 70 y pico de días. Entonces, viste, es mucho tiempo realmente. ¡Fue muy estricta acá la cuarentena!”, explicó sobre su decisión de permanecer en Lima durante la pandemia.

El entrenador de la selección peruana aclaró que la idea es sostener la barba “hasta que recupere una vida normal” y expresó: “Lo que pensé fue, bueno, salgo de todo esto, me afeito. Pero es como que quedó después, te va creciendo más, te va creciendo más y ya necesito la ayuda de un barbero. Me empiezo a cortar y me lastimo. Tan larga así, nunca en mi vida la he tenido. Ahora quiero salir y que me agarre alguien que sepa de esto”.

Gareca aclaró que estuvo casi 50 días sin salir de su casa, pero que en el último tiempo pudo realizar algunos paseos gracias a una perra que adoptó: “Se me dio por tener una perra. Diez días antes que estalle todo esto la traje. Tengo una collie. Había tenido de chiquito perro, pero tanto me dijeron que la agarré. Ahora compartiendo con ella, la saco a pasear un rato, pero ahora, porque durante 50 días prácticamente salías a la puerta y ni te dejaban sacar a los perros, no se podía. Ahora están más flexibles en ese aspecto y me permite salir un rato más con la perra. Si tengo que hacer unas compas, voy yo. Cuidándote, acatando todas las medidas del gobierno”.

El DT que desde el 2015 comanda al combinado nacional de Perú habló de la situación de los entrenadores de su camada y la exigencia que tiene sobre sus espaldas a los 62 años: “Va apareciendo gente joven con ideas nuevas, ímpetu diferente. La juventud le pone pasión, mucha mas entrega, todo el ímpetu de cuando a uno le toca empezar a dirigir que sale con todas las ganas, entonces aparecen muchachos muy talentosos. Para nosotros, los que tenemos la posibilidad de estar entrenando hace bastante tiempo, la vigencia es fundamental, por eso no me permito descansar”.

“He adoptado esa postura de mantenerme, de continuar en el trabajo, bien, mal, con distintos resultados. Pero lo más importante es ver la posibilidad de tener una continuidad que nos permita a los que ya pasamos una edad de 60 años estar vigentes. Es un desafío para nosotros estar a la altura de la exigencia, de todo lo que demanda el fútbol. La gente grande como Russo, Falcioni o yo, que mantenemos la misma generación, tratamos de trabajar y estar presentes para demostrar que uno está a la altura de las circunstancias”, detalló.

