Magic Johnson, sobre la polémica de Michael Jordan: “Cuando piensas en jugadores completos, Lebron es probablemente el mejor de todos los tiempos”

La eterna discusión sorbe quién fue el mejor jugador de la historia de la NBA ha reflotado en las últimas semanas debido al éxito de The Last Dance, la serie documental que narra en 10 episodios cómo Michael Jordan se transformó en la figura de los Chicago Bulls que hicieron historia en la máxima categoría del baloncesto estadounidense. Tras su estreno, muchos expertos y ex basquetbolistas han buscado comparar a la estrella del equipo que entrenaba Phill Jackson con otras figuras y así surgió el nombre de LeBron James.

El ex campeón con Cleveland Cavaliers y Miami Heat es uno de los mejores de los últimos años, sin lugar a dudas, pero sos algunos sostienen que las comparaciones con Jordan son ridículas. Es por eso que sorprendieron las declaraciones de Magic Johnson en una entrevista con ESPN.

“LeBron James es un gran jugador de baloncesto, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. LeBron James para mí, cuando piensas en jugadores de baloncesto completos, es probablemente el mejor de todos los tiempos”, aseguró quien fuese campeón de la NBA con los Lakers en cinco oportunidades. Sin embargo, aclaró de inmediato: “Pero cuando quieres decir ‘quién es el mejor de todos’ sigue siendo Michael Jordan”.

“(LeBron) Todavía tiene algo de baloncesto para jugar, así que tal vez tenga la oportunidad de alcanzarlo (a Jordan) más adelante si puede obtener más campeonatos. Pero al final del día, ambos son geniales y juegan de la manera correcta. Mejoraron a sus compañeros de equipo, ganaron campeonatos y hay que agradecerle a Dios por tener a LeBron porque en este momento lo estamos viendo. Es su momento. Es su era y está dominando su era”.

Más allá de que Magic haya elegido a Jordan, su opinión sobre LeBron es opuesta a la de Denis Rodmann, quien siempre sostuvo que el actual jugador de los Lakers no está a la altura de su ex compañero de los Bulls: “LeBron llegó al baloncesto de la NBA en el tiempo perfecto. Michael lo hizo cuando la gente podía golpear al rival, tirarlo al suelo, hacer un lanzamiento de personal y regresar rápidamente a defender”, destacó al programa de radio The Dan Patrick Show y agregó: “LeBron no puede hacer eso. Todo lo que hacen hoy es quejarse por una falta y pasarse el tiempo protestando”.

Además, insistió en que LeBron no cuenta con la habilidad para sacarse marcas de encima, sino que siempre utiliza su potencia: “Yo podría haberlo bloqueado sin problemas, hasta Scottie Pippen lo hubiera hecho (...) Es muy fácil de marcar, él no tiene movimientos, Pippen lo hubiera detenido antes de que llegue a mi zona”.

Lo cierto es que el ahora jugador de Los Ángeles Lakers se adueñó de todos los flashes de la NBA en los últimos 10 años debido a ganar tres anillos con dos franquicias distintas, una de ellas los Cleveland Cavaliers, y al alcanzar varios récords. Una de sus marcas más destacadas es ser uno de dos jugadores en la historia de la liga en conseguir ser MVP de temporada, MVP de la final, Campeón de la NBA y Medalla olímpica de oro en el mismo año. El otro que lo logró es el propio Jordan en 1992.

