La despiadada crítica de Dennis Rodman a LeBron James que se hizo viral

Rodman no considera a Lebron James como uno de los mejores jugadores de la historia

Dennis Rodman es uno de los basquetbolistas más polémicos que han pasado por la NBA y su retiro no ha modificado este aspecto de su vida. Debido a la serie documental The Last Dance de ESPN que puede seguirse en América Latina a través de Netflix, muchas personas se han interesado más en la vida del ex deportista norteamericano y es así que se han topado con viejas anécdotas que se han viralizado en las redes.

Esto pasó con la entrevista que brindó en 2019 con Overtime en donde se le colocó un supuesto detector de mentiras que activaba una luz roja cada ves que faltaba a la verdad. Fue en ese diálogo en el que Rodman criticó durante a LeBron James, a quien muchos fans comparan con Michael Jordan, o al menos lo colocan dentro del podio de mejores basquetbolistas de la historia.

El ex Bulls y Pistons fue consultado sobre si pudiese haber marcado a James en su época: “Podría haberlo bloqueado sin problemas, hasta Scottie Pippen lo hubiera hecho”. Tras su comentario, la lampara roja se encendió, pero Rodman insistió: “Es muy fácil de marcar, él no tiene movimientos, Pippen lo hubiera detenido antes de que llegue a mi zona”.

El ex ala-pivot aseguró que LeBron “solamente es grande" en referencia a sus más de dos metros de altura: “Pero yo también he enfrentado a jugadores más altos y fuertes”, concluyó.

Rodman fue uno de los jugadores más polémicos y excéntricos de la NBA (Shutterstock)

Mucha antes, en 2013 cuando James ganaba anillos de la NBA con los Heats de Miami, Rodman ya se había mostrado fastidioso con las comparaciones con su ex compañero: “Realmente no existen elementos para hacer comparación”, declaró al programa de radio The Dan Patrick Show. “LeBron llegó al baloncesto de la NBA en el tiempo perfecto. Michael lo hizo cuando la gente podía golpear al rival, tirarlo al suelo, hacer un lanzamiento de personal y regresar rápidamente a defender”, destacó y agregó: “LeBron no puede hacer eso. Todo lo que hacen hoy es quejarse por una falta y pasarse el tiempo protestando”.

Lo cierto es que el ahora jugador de Los Ángeles Lakers se adueñó de todos los flashes de la NBA en los últimos 10 años debido a ganar tres anillos con dos franquicias distintas, una de ellas los Cleveland Cavaliers, y a alcanzar varios récords. Una de sus marcas más destacadas es ser uno de dos jugadores en la historia de la liga en conseguir ser MVP de temporada, MVP de la final, Campeón de la NBA y Medalla olímpica de oro en el mismo año. El otro que lo logró había sido Jordan en 1992.

