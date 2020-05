La estrella del Real Madrid que podría llegar al Newcastle de los nuevos dueños árabes

El Newcastle estaría interesado en una figura del Real Madrid - REUTERS/Stringer

El mercado de transferencias y las especulaciones no se detienen en medio de la pandemia por coronavirus en el mundo. Con las principales ligas de Europa tomando forma y planeando el reinicio, los poderosos del continente comenzaron a planificar el diseño de sus plantillas.

Después de que se conociera la información de que el Newcastle podría ser adquirido por el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salman, a través del Fondo de Inversión público de su país, el destino de “las Urracas” podría tomar un giro inesperado en el escenario deportivo.

A falta del visto bueno de las autoridades de la Premier League para que se concrete la compra por una oferta de 400 millones de dólares, desde Inglaterra aseguraron que el equipo británico ya está definiendo sus fichajes.

Gareth Bale es el objetivo del Newcastle - REUTERS/Juan Medina

Además de la posible contración del entrenador argentino Mauricio Pochettino y los supuestos rumores sobre la llegada de Philippe Coutinho, ahora el prestigioso medio británico Four Four Two reveló la oferta que le estaría por llegar a la dirigencia del Real Madrid por Gareth Bale.

La cúpula merengue tiene en claro que el futbolista galés no es de los preferidos de su técnico Zinedine Zidane, quien ya lo demostró en varias ocasiones, siendo la más relevante la final de Champions League del 2018 en la que lo dejó en el banco durante 60 minutos contra el Liverpool.

Sin embargo, el ex atacante del Tottenham se mostró reacio a salir del club en los últimos mercados de transferencias y todo apuntaría a que se encuentra a gusto con la cifra que cobra a pesar de ocupar mucho tiempo en los banquillos.

Zidane no cuenta con Gareth Bale - REUTERS/Sergio Perez

Es por eso que, desde Inglaterra aseguraron que, de finalmente hacerse con el club, los nuevos dueños del Newcastle pagarían 50 millones de euros al equipo madrileño y le mantendrían el sueldo, estipulado en unos 15 millones por temporada.

La negociación podría llevarse a cabo ya que venció el período de re-compra que había pautado en el acuerdo el Tottenham al momento de vender a su estrella y el Real Madrid comienza a verse presionado por la necesidad de venderlo antes de que acabe contrato, el cual finalizará en junio del 2022.





